Kristoffer Gregersen er død

Kristoffer Gregersen, Selvaag Boligs konserndirektør for kommunikasjon og bærekraft, har gått bort, melder Selvaag Bolig tirsdag.

Konserndirektøren, som bare ble 45 år, ble funnet død i en skiløype på Lifjell lørdag formiddag.

Selvaag Bolig opplyser at Gregersen tiltrådte som kommunikasjonsdirektør i desember 2012. Da hadde han allerede jobbet et par år for selskapet som ekstern rådgiver.

Opp gjennom årene i Selvaag Bolig har han hatt ansvaret for selskapets interne og eksterne kommunikasjon, og har i tillegg hatt ansvar for marked, strategi og bærekraft i perioder.

For Selvaag Boligs konsernsjef Sverre Molvik kommer dette som et sjokk, og han sier i en uttalelse at tankene deres går til familien til Gregersen.

– Dette er et stort sjokk for oss alle, og en stor sorg. Kristoffer har betydd svært mye for selskapet og oss som jobber her. Han var faglig fremragende, lojal og hardtarbeidende, og en god kollega. Han har hele tiden vært svært respektert blant våre partnere og i media. Vi er dypt takknemlige for hans innsats. Våre tanker går til hans samboer og barna, øvrige familie og til alle hans nære venner, sier konsernsjef Sverre Molvik i Selvaag Bolig.