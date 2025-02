Sofies Plass 3, sentralt i Oslo ved Bislett stadion, ble aldri lagt ut på Finn. I stedet valgte bygårdsmegler Anders Langtind å kontakte aktuelle aktører off market.

Eiendommen, på totalt 3.300 kvadratmeter ble til slutt solgt for rett i underkant av 300 millioner, etter en budrunde hvor 15-20 aktører var invitert, skriver Estate Nyheter, som omtalte salget først.

Kjøperen består av en gruppe investorer. De har planer om å selge leilighetene enkeltvis som borettslag løpende når leiekontraktene løper ut. Adressen inneholder også fire næringsseksjoner.

Finansavisen omtalte nylig at stadig flere utleiere selger ut store deler av porteføljene sine i Norge, og da spesielt i Oslo. Dette fordi utleie ikke lønner seg som en følge av et høyt rente- og skattetrykk.

Selgeren er Selvaag-arving Erich Selvaag Holte, som eide bygården gjennom et selskap med samme navn som adressen. Dette selskapet var igjen eid av hans investeringsselskap, Erican Invest.

Adressen er allerede omgjort til borettslag. Bygården består hovedsakelig av små leiligheter, fra 19 til 69 kvadratmeter.

Survival of the richest

Langtind sier til nisjeavisen at boligpolitikken i hovedstaden er en skandale, og har vært det i mange år. Det handler ifølge han nå om «survival of the richest», hvor kun de med penger har muligheten til å bo i byen.

Han ser også mange andre aktører som selger, blant annet grunnet formuesskatten, som gjør at det ikke blir penger igjen til blant annet vedlikehold. Resultatet er ifølge ham at leiemarkedet kollapser, og at de fleste leietagerne blir tvunget til å leie utenfor byen. Det vil igjen føre til store, sosiale forskjeller.

Mange av dem som i dag leier, har ikke råd til å kjøpe leilighetene som nå selges – med unntak av de som får hjelp hjemmefra.

FEIL EFFEKT: «Det ser ikke ut til at politikerne tar inn over seg at å skattelegge eierne straffer leietagerne», poengterer Langtind. Foto: Iván Kverme

«Det ser ikke ut til at politikerne tar inn over seg at å skattelegge eierne straffer leietagerne», poengterer han til avisen.

Langtind har for øvrig flere andre bygårder for salg i øyeblikket, deriblant en bygård i Gimleveien 22 på Frogner for hele 140 millioner, samt to bygårder på Majorstuen for henholdsvis 36,9 og 35 millioner.

I tillegg selger han flere leiligheter i gårder som allerede er «slaktet», eksempelvis Fuglehauggata 11, Trondheimsveien 82, Sannergata 32 og Gustav Bloms gate 8.