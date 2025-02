Et interessant poeng er at også blant dem med høyest avkastning er det flere som har eid boligen i kort tid.

Ikke overraskende er det mer risikabelt å eie kort – det kan gå veldig bra, og det kan ende med tap Sjeføkonom Nejra Macic

– Her kommer de vellykkede flippeprosjektene inn. Ikke overraskende er det mer risikabelt å eie en kort periode – det kan gå veldig bra, og det kan ende med tap, sier sjeføkonomen.

Boligsalg i 2024 som endte med store tap (-5% årlig), fordelt på fylker Fylke Tapsandel Finnmark 26,3% Innlandet 26,1% Troms 21,0% Trøndelag 20,6% Nordland 20,2% Telemark 18,3% Møre og Romsdal 17,9% Akershus 17,7% Østfold 16,9% Buskerud 16,9% Vestland 15,0% Vestfold 14,8% Rogaland 14,4% Agder 12,6% Oslo 7,8% Kilde: Prognosesenteret

– Skal ikke så mye til

Kapital har forelagt statistikken for boligprofessor Are Oust ved NTNU, som først og fremst trekker den konklusjonen at boligprisene ikke steg noe særlig i den aktuelle perioden. Dersom prisene sto på stedet hvil, ville matematisk sett 50 prosent betalt for mye, påpeker han.

– Men man må huske på at det å kjøpe en bolig ikke er det samme som å kjøpe aksjer. Hvis du kjøper én aksje, vil alle aksjene i selskapet gi den samme avkastningen. Det gjelder ikke for bolig. Du er ikke garantert å få den samme avkastningen som boligmarkedet, og det gjelder spesielt hvis du eier i kort tid. Hvis du eier i en kortere periode, kan de feilene du gjør, eller uflaksen du har i forbindelse med ditt boligkjøp, veie ganske tungt, sier han.

Tapsandel blant fjorårets boligsalg, fordelt på eietid og alder Aldersgruppe Eiertid* Tapsandel Under 35 år Kort 37,2% Under 35 år Medium 9,1% Under 35 år Lang 5,0% 35-54 år Kort 44,3% 35-54 år Medium 11,9% 35-54 år Lang 3,7% Over 55 år Kort 49,9% Over 55 år Medium 17,4% Over 55 år Lang 5,4% *Kort: 0-3 år. Medium: 3-6 år. Lang: 6 år + Kilde: Prognosesenteret

Oust skisserer et tenkt scenario der det bys fem-ti prosent for mye i en litt hektisk budrunde. Videre fremkommer det en feil ved boligen som koster nye ti prosent, og deretter gjør man et uheldig salg.

– Det skal ikke så veldig mye til. Da har du jo tjent mye mindre enn hva prisstigningen i boligmarkedet skulle tilsi. Men hvis det bare går nok år, er det ingen som ser det nominelt, sier han.

Hvis du eier den samme boligen i fem år, sier vi at det høyst sannsynlig vil lønne seg. Professor Are Oust ved NTNU

Professoren forteller at break-even ofte ligger et sted mellom fire og fem år. Blant fjorårets salg var gjennomsnittlig eiertid på 64,4 måneder eller 5,4 år.

– Hvis du eier den samme boligen i fem år, sier vi at det høyst sannsynlig vil lønne seg.

Store variasjoner: Grafen viser utviklingen i tapsandel og boligsalg med høy avkastning (minst 10% pr. år boligen var eid) for boligsalg i Oslo fra 2010-2024. Kilde: Prognosesenteret

Spår bedre tider

For dem som får kalde føtter av å lese denne saken, er det også verdt å merke seg at ekspertene spår sterk prisoppgang de kommende årene, drevet av blant annet mangler på tilbudssiden, forventninger om lavere renter og reallønnsvekst samt lempeligere kapitalkrav.

Dermed minsker risikoen for å havne i gruppen som ender opp med å måtte selge med tap.

– Jeg tror tapsandelen vil synke gjennom 2025 og 2026, og tilsvarende tror jeg andelen med høy avkastning vil øke gjennom perioden, sier Nejra Macic i Prognosesenteret.