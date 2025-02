KLP Eiendom satser milliardbeløp på boligutleie

KLP Eiendom har spesialisert seg på investeringer i kontorbygg, kjøpesentre, hoteller, tomter og prosjekter i flere av Skandinavias største byer. Nylig besluttet KLP å gå inn i markedet for boligutleie.

– Vi ønsker å spre våre eiendomsinvesteringer ytterligere. Utleie av bolig er en stor del av eiendomsmarkedet og vi ønsker fremover også å være eksponert mot dette markedet. Samtidig gir boligeiendom lav ledighetsrisiko og god inflasjonssikring, sier Ellen Langeggen, adm. direktør i KLP Eiendom.

Ulven Boligutleie AS eier eiendommen Selma Ellefsens vei 9, som ble ferdigstilt i 2023. Eiendommen, som ligger på Ulven, består av av 12.500 kvadratmeter fordelt på 198 enheter. I en melding fra KLP fremgår det at årlige leieinntekter utgjør 49,3 millioner kroner når det er fullt utleid.

Selger er Quality Living Residential AS som er et selskap tilrettelagt av Baard Schumann og Pareto Securities AS. Overtakelse gjennomføres i løpet av mars.

– Selma Ellefsens vei 9 er et nytt og moderne bygg med en god beliggenhet. Eiendommen er en av få investeringsmuligheter innenfor nyere utleiegårder av en betydelig størrelse i Oslo, og eiendommen passer derfor godt inn i KLP Eiendoms planer for investeringer innenfor boligutleie, sier Tov Sønsterud, investeringsdirektør i KLP Eiendom.