Boligmangel og byggekrise: Storbyene ber staten lette på kravene

– Vi trenger et krafttak for boligbyggingen. Nå har jeg snakket med storbyene, og jeg skal ha tilsvarende møter med byggenæringen og arbeidstakersiden.

For mye statlige føringer

Innsigelser fra staten i byggeprosjekter bidrar til både å forsinke og gjøre byggingen dyrere, sier Bærum-ordfører Lisbeth Hammer Krog, som er leder for KS' storbynettverk.

Hun var med på møtet med boligministeren onsdag. Der var kommunene samstemte, ifølge henne: Det trengs mindre innblanding og færre nye krav fra staten.

– Et eksempel er tilfluktsrom, som Emilie Enger Mehl (nylig avgått justisminister, journ.anm.) kom med. Hva skjer da? Jo, det fordyrer jo prosjektene, og utbyggerne legger jo den regningen over på innbyggerne som skal kjøpe bolig, sier Krog til NTB.

Øke Husbankens rammer

Bærum-ordføreren mener at Stensengs viktigste jobb for å komme i gang med boligbyggingen er å gå ta en gjennomgang av innsigelsesinstituttet – en ordning som skal sikre nasjonale og regionale interesser i arealplanleggingen – for å få fart på prosessen og gjøre det billigere å bygge.

Og det nest viktigste er å øke Husbankens rammer, mener hun.

Husbankens skal forebygge at folk blir vanskeligstilte på boligmarkedet og bidra til at de som ikke klarer å skaffe seg bolig selv, får hjelp til det. I 2025 har Husbanken fått en låneramme på 32 milliarder kroner.

– Boligprisene er høye, mange faller utenfor boligmarkedet, og vi sier at Husbanken må styrke seg, sier Krog.

– Øker forskjellene

Norge befinner seg i en boligkrise nå, og det er ikke bygget færre nye boliger siden krigen, understreker Guro Hauge, direktør for bærekraft og samfunnspolitikk i NHO Byggenæringen.

Hun mener det er viktig å få bukt med boligkrisen, blant annet for ikke å øke forskjellene i Norge enda mer.

– De som ikke har «foreldrebanken» å støtte seg til når de skal inn i boligmarkedet, har problemer med å komme inn, og vi ser at de økonomiske forskjellene bygger seg opp over tid, sier Hauge til NTB.

Nice to have vs. need to have

For å møte behovene foreslår hun blant annet å øke Husbankens utlånsrammer, innføre investeringstilskudd til trygghetsboliger og bevilge to milliarder kroner i tilskudd til kommunale utleieboliger.

Et annet viktig grep er å få ned behandlingstiden i plan- og byggesaker, mener Hauge. I tillegg kommer krav og føringer fra staten, hvor det siste er forslaget er krav om tilfluktsrom.

– Det som er utfordringen på boligbyggingen, er at det er veldig mange gode hensyn over lang tid som har lagt på seg og lagt på seg, og gjør til slutt at kostnadene blir veldig dyre, sier hun.

Nå må det ses på hva som er «nice to have» og hva er «need to have», sier hun.