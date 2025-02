Prisvekst på nye boliger bremser opp

De siste boligpristallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at prisene på nye boliger økte i fjor, men veksten på 3,4 prosent er den laveste siden 2017.

Det er prisen på nye eneboliger som trekker totalen ned. Prisene på nybygde blokkleiligheter og flerboliger økte med 4,5 prosent fra fjerde kvartal 2023 til fjerde kvartal 2024. I samme periode hadde nye eneboliger en prisvekst på bare 0,9 prosent.

I fjorårets siste kvartal var faktisk det en prisnedgang på 0,4 prosent totalt, drevet av prisfall på eneboliger på 1 prosent.

Prisindeks for nye boliger viser at nye eneboliger ikke har hatt en årlig prisnedgang siden 1993, da prisfallet var 2,7 prosent. Siden det har det vært årlig prisvekst og aldri lavere enn 1 prosent. Til nå.

Brukte boliger hadde en litt kraftigere prisøkning, på 3,9 prosent for eneboliger, 5,5 prosent for småhus og 6,1 prosent for blokkleiligheter fra fjerde kvartal 2023 til fjerde kvartal 2024.