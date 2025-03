Hver måned spør NBBL et representativt utvalg på 1.000 personer hva de tror om boligprisene de neste 12 månedene. Fra januar til februar holdt andelen som tror på boligprisoppgang seg nær uendret og steg fra 74 til 75 prosent, mens andelen som tror på fallende boligpriser var helt uendret på kun 4 prosent.

– Dette peker mot høy etterspørsel i boligmarkedet. Forventninger til høyere boligpriser og lavere lånekostnader gir grunn til å hoppe ned fra gjerdet dersom man planlegger boligkjøp, og kanskje tør man å strekke seg litt ekstra i budrunden, sier NBBLs sjeføkonom Hilde Midsem i en pressemelding tirsdag.

– Ikke like sikre på rentekutt

Samtidig er troen på rentekutt fallende. I februar trodde 55 prosent av husholdningene at boliglånsrenten vil være lavere ett år frem i tid, mot 65 prosent i januar. Samtidig steg andelen som venter høyere renter fra 14 til 19 prosent.

– Selv om flertallet venter lavere boliglånsrenter er ikke husholdningene like sikre på rentekutt som de var i januar. Geopolitisk uro og handelskonfliktene som bygger seg opp kan ha bidratt til å gjøre husholdningene mer usikre på den videre utviklingen i inflasjon og renter, forklarer Midsem.

Ned fra rekordnivåer før jul

Til slutt har jobbtryggheten avtatt noe det siste året, til et nivå nær sitt historiske gjennomsnitt.

Sammenlagt sørget boligprisforventningene, i kombinasjon med svekket tro på lavere renter og en noe lavere jobbtrygghet for at totalindeksen i NBBLs boligmarkedsbarometer gikk noe tilbake fra januar til februar. Dette skjer etter at barometeret var oppe på et rekordhøyt nivå i desember.