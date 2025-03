Salget av nye boliger lå i januar 52 prosent over salget i samme måned i fjor, viser tall fra Boligprodusentenes Forening sluppet tirsdag. Samtidig måler foreningen den laveste igangsettingen for januar måned.

– Det blir spennende å se om salgsoppgangen fortsetter og viser en økning i igangsettingen, sier direktør Lars Jacob Hiim i en pressemelding.

4.180 nye boliger ble solgt i november, desember og januar, 14 prosent flere enn i tilsvarende periode året før. Salget fordelte seg på 968 eneboliger, 1.056 småhus og 2.156 leiligheter, henholdsvis 9, 10 og 14 prosent flere enn i samme periode året før.

I siste tolvmånedersperiode ble 15.171 nye boliger solgt. Det var 14 prosent flere enn i tolvmånedersperioden før, men 48 prosent under Prognosesenterets beregnede boligbehov på 29.450 (som inkluderer studentboliger og omsorgsboliger, boligtyper som ikke inngår i nyboligstatistikken).

Les også – Boligkrisen vil merkes godt fremover Ifølge Boligprodusentene må man nå tilbake til 1946 for å finne lavere byggeaktivitet.

Igangsettingen ned hele 24 prosent

Igangsettingen av nye boliger i januar var derimot 24 prosent lavere enn i tilsvarende periode i fjor.

4.856 nye boliger ble igangsatt i november, desember og januar, 6 prosent flere enn i tilsvarende periode året før. Igangsettingen fordelte seg på 1.116 eneboliger, 990 småhus og 2.750 leiligheter. For eneboliger og leiligheter tilsvarer dette en oppgang på henholdsvis 8 og 23 prosent fra samme periode året før, mens den for småhus tilsvarer 26 prosent færre igangsatte enheter.

I siste tolvmånedersperiode ble 13.679 nye boliger igangsatt, 1 prosent flere enn i tolvmånedersperioden før, men 54 prosent under Prognosesenterets beregnede behov.

Les også Boligmangel og byggekrise: Storbyene ber staten lette på kravene Boligbyggingen har stupt, og byggebransjen sliter med høye kostnader og strenge krav. Nå ber storbyene regjeringen om mindre innblanding og sterkere støtte.

– Husbanken tom før vinterferien

Hiim gjentar budskapet om at boligbyggingen er svært lav og at det vil ta lang tid å få aktiviteten opp på det han kaller «et nødvendig nivå.» Han maner regjeringen til å sørge for at Husbanken har tilstrekkelige midler.

– Husbankens ordning for lån til boligkvalitet er svært viktig for å realisere boligprosjekter. Husbanken har fått 10 milliarder til denne ordningen i 2025, og det er allerede sendt inn lånesøknader for 10,7 milliarder kroner. Ordningen var i praksis tom før vinterferien, sier han.