Jan Ludvig Andreassen: – Gi unge boligkjøpere 1 million i startkapital

Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen i Eika foreslår nå at staten gir unge boligkjøpere én million kroner hver i startkapital for å løse boligkrisen.

Han lanserer ifølge Estate Nyheter også et forslag om at kjøpere av nye boliger burde kunne låne syv-åtte ganger inntekten, mot dagens hovedregel om fem ganger inntekt for alle boligkjøp.

Overfor nettstedet påpeker han at den nåværende modellen i boligmarkedet ikke klarer å møte behovet for nye boliger i Norge.

– Hvis boligprisene er lavere enn byggekostnader, bygges det ikke nok nye boliger. Er de vesentlig høyere, så bygges det. Som i alle andre næringer må prisene være høyere enn langsiktige grensekostnader for at det skal produseres, sier Andreassen.

Han kritiserer ifølge Estate samtidig regjeringens manglende tiltak for å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo, noe han mener kunne avlastet presset på storbyene. I tillegg påpeker sjeføkonomen at det er mulig å fjerne momsen på nybygg for å få fart på boligbyggingen.

– Hvis det ikke blir momsfradrag eller regjeringen flytter statlige arbeidsplasser ut av Oslo, skjer det ingenting som endrer dagens problematiske lave boligbygging. Vi får ikke til 130.000 nye boliger uten at staten gir noe, men inntil videre nekter Arbeiderpartiet.