Prisene på brukte Obos-boliger i Oslo steg 2,4 prosent fra januar til februar, viser nye tall fra Obos mandag. På landsbasis var prisene opp 2,1 prosent.

Prisutviklingen kommer etter en pangstart på 2025. I januar økte prisene på Obos-boliger med hele 6,1 prosent fra måneden før i Oslo – og med hele 7,9 prosent på landsbasis.

Drøyt tre uker inn i februar omtalte Finansavisen en prisoppgang på hele 3,1 prosent for måneden i Oslo, samtidig som nyboligmarkedet viser tegn til klar bedring.

Les også Fire dyre eneboliger revet bort på kort tid Å selge eksklusive eneboliger, med priser opp til 20 millioner, er ikke hverdagskost i et nyboligmarked som har slitt tungt. Men alle boligene ble revet bort i løpet av kun fem måneder.

– Forsiktig anslag

– Oppgangen i år er større enn snittveksten for februar de 20 siste årene. Vi spådde en prisvekst som var noe høyere enn normalt i februar, så dette var som ventet, sier Sissel Monsvold, sjeføkonom i Obos.

– SOM VENTET: Sissel Monsvold, sjeføkonom i Obos. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

På årsbasis er Obos-prisene i Oslo opp 10,4 prosent, mens de er opp 9,9 prosent på landsbasis.

Hittil i år er hovedstadsprisene opp 8,6 prosent og de nasjonale boligprisene opp 10,2 prosent, ifølge Obos.

– Vi har tidligere anslått at prisene skal stige med 10 prosent i Oslo og 8 prosent på landsbasis i hele 2025. Med denne sterke starten kan det være et forsiktig anslag, sier Monsvold.

Boligbyggelaget peker på at en høyere omsetning av ett- og toromsleiligheter trekker opp boligprisene, men rapporterer også om høy aktivitet og sterk prisvekst i alle områder med Obos-boliger, også utenfor Oslo.

Les også Jan Ludvig Andreassen: – Gi unge boligkjøpere 1 million i startkapital Sjeføkonom Jan Ludvig Andreassen foreslår flere radikale grep for å få bukt med boligkrisen.

Obos Eiendomsmeglere opplyser parallelt om fortsatt «høyt trykk» etter en «ellevill start» i januar.

– Det var lave odds på å tippe prisstigning i februar, spørsmålet var egentlig bare hvor mye, sier adm. direktør Hans Anders Skjølberg.

I 2024 steg Obos-prisene 7,0 prosent i Oslo og 5,4 prosent på landsbasis. Eiendom Norges tall viste til sammenligning en boligprisvekst på 6,4 prosent på landsbasis i fjor.

Oppdaterer boligprismodell

Eiendom Norges boligpristall for februar ventes førstkommende onsdag, 5. mars, klokken 11.00. Handelsbanken anslår nå at disse vil vise en nominell oppgang på 1,9 prosent i februar – etter en boligprisvekst på 4,4 prosent i januar.

OPPDATERER: Handelsbanken og sjeføkonom Marius Gonsholt Hov. Foto: Iván Kverme

Den sesongjusterte prisveksten ventes til 1,1 prosent, godt over Norges Banks prognose på 0,4 prosent.

Handelsbankens oppdatering av boligprismodellen kommer som respons på mandagens Obos-tall. Før oppdateringen var deres forventning en nominell oppgang på 2,0 prosent og en sesongjustert oppgang på 1,2 prosent.

«Dette antyder at den underliggende prisveksten har moderert seg noe fra januar. Vi tror fortsatt at Norges Bank har underestimert prisveksten i første kvartal,» skriver sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i en kommentar etter Obos-tallene.

I lys av at den norske økonomien går godt, ledigheten er lavere enn ventet, nedgangen i kjerneinflasjonen har flatet ut og at boligmarkedet viser sterkere utvikling enn ventet, mener Handelsbanken at det fortsatt ser sannsynlig ut at Norges Bank oppreviderer rentebanen i mars.