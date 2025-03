Til sammenligning har prisene bare økt med 2,3 prosent i Trondheim i løpet av den samme perioden.

I februar ble det lagt ut 8.088 boliger i Norge, hvilket er 17,5 prosent flere enn i samme måned i fjor. Det tok i gjennomsnitt 65 dager å selge en bolig, som er like lang tid som i februar 2024.

Antall solgte boliger i februar i år var 8.263, som er 19,3 prosent flere enn i februar i fjor.

Boligene som ble solgt i februar, gikk på landsbasis i gjennomsnitt 1,9 prosent over prisantydning.

– En cocktail

SpareBank 1 Sør-Norges sjeføkonom Kyrre Knudsen, mener tallene var som forventet:

– Boligmarkedet holder seg fortsatt sterkt. Det som er spesielt er at vi både har høy vekst i boligprisene, og du har høye volumer, altså mange boliger som har blitt solgt samtidig.

Knudsen fremhever at det «heldigvis» er blitt lagt ut ganske mange nye boliger for salg, slik at antallet usolgte bruktboliger nå er høyere enn det som er normalen.

– Uten økning i antallet bruktboliger for salg ville prisveksten vært enda høyere, påpeker han.

SPESIELT: Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom i SpareBank 1 Sør-Norge fremhever at det er spesielt å ha prisvekst og høye volumer samtidig. Foto: Jan Inge Haga

Sjeføkonomen ser også et nyboligmarked i bedring, dog fortsatt med for lav boligbygging, slik at folk som gjerne ville kjøpt nye boliger handler på bruktboligmarkedet.

– Det sterke boligmarkedet skyldes en cocktail av ting som påvirker boligmarkedet positivt. Blant annet endringen i egenkapitalkravet og forventet rentekutt.

– Selv om boligprisveksten har vært mye høyere en det Norges Bank har lagt til grunn, forventes det fortsatt rentekutt i slutten av mars, poengterer han.

– Hold hodet kaldt

Adm. direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving fremhever at det «for første gang på mange år» er god aktivitet både i brukt- og nyboligmarkedet. Han mener det er førstegangskjøperne og foreldrebanken som bidrar til denne aktiviteten.

– Sterke omsetningstall og høy prisvekst må ses i sammenheng med reallønnsvekst, lettelser i egenkapitalkrav, forventninger om boligprisvekst og frykt for å falle utenfor boligmarkedet, påpeker Geving.

Meglertoppen fremhever samtidig at flere utleieselskaper fortsetter å selge leieboliger, slik at flere mindre leiligheter frigjøres for kjøp.

– Selv om det ligger an til et svakt boligtilbud og noe høyere prispress de neste årene, bør folk holde hodet kaldt og unngå å la seg rive med av stemningen i boligmarkedet akkurat nå, råder han.

IKKE LA DEG RIVE MED: Carl O. Geving, adm. direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund råder kjøpere til å ikke la seg rive med. Foto: Eivind Yggeseth

Markedet kan svinge over tid og vil ikke nødvendigvis være like hektisk hele året, påpekes det videre.

– Det er viktig at man forbereder seg godt, har et realistisk budsjett, vurderer alternativer og er langsiktig når man går inn i boligmarkedet.