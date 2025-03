Plattformen skal ikke bare raskt avdekke feil og mangler ved boligen. Den foreslår også hva man burde spørre megleren om, i forbindelse med de ulike faktorene som blir trukket frem.

Haga testet nylig verktøyet på en tilfeldig bolig. Da kom det frem at den manglet brukstillatelse, som rett og slett betyr at man ikke kan bo lovlig i boligen. Dèt sto det ingenting om i selve Finn-annonsen.

– Meglere kan, med loven i hånd, bruke kremplassen i annonsen til å trekke frem kvalitetene ved en bolig. Problemet er at kritisk informasjon drukner i et 130-siders dokument.

Visning.ai tilbys foreløpig gratis. På sikt er planen å ta betalt, i takt med at tjenesten utvikles med flere funksjoner.

– Vi har flere nye funksjoner på vei. Det kommer innlogging, og vi skal lage «Mine analyser» for enklere sammenligning av boliger. Videre skal vi lage en AI-chat for oppfølgingsspørsmål om boligen, samt støtte for nybyggprosjekter og hytter, forteller Eide Johnsen.

Pr. i dag er målet å la flest mulig brukere prøve tjenesten gratis, hvilket er en fordel i startfasen.

AI inntar boligmarkedet

Visning.ai er ikke den eneste tjenesten som tilbyr en effektiv oversikt over boligens tilstand. Solgt.no gjør også det samme. Her kommer også tilstandsgraden på de ulike parametrene frem, integrert i plattformen.

Det er likevel et par forskjeller mellom de to tjenestene. Visning.ai er altså gratis, men tilbyr foreløpig kun en oppsummering av salgsoppgaven.

Solgt.no koster til sammenligning penger, men tilbyr også flere funksjoner. Her finnes alt fra estimert nåverdi, sammenlignbare salg, rangering av standard, utleieestimater, omsetningshistorikk, hjelpeverktøy for å finne gode kjøp, og så videre.

Også eiendomsmeglerkjeden Eie har tatt i bruk kunstig intelligens. I fjor høst lanserte de sin egen boligrobot, Aia, som skal kunne svare på spørsmål fra interessenter om boligen. Konseptet skal imitere en virtuell meglerassistent, som er tilgjengelig døgnet rundt.

Målet er at roboten skal frigjøre tid for meglerne, som kan fokusere på å bygge relasjoner og gi personlig oppfølging.

Men også kunstig intelligens kan levere unøyaktig informasjon.

Da Stavanger Aftenblad skrev om Aia i desember i fjor, svarte markedsdirektør i Eie, Stina Bredal-Rørvik, at man må akseptere at man ikke kan gjøre et boligkjøp utelukkende basert på svar fra Aia før man får bruke tjenesten.

– Vi opplyser tydelig om at modellen ikke er perfekt. Som med andre AI-tjenester, må Visning.ai brukes som et støtteverktøy. Samtidig er de nyeste Ai-modellene blitt mye bedre. Visning.ai skal gjøre det lettere å lete frem viktig informasjon om boligen, men beslutninger skal ikke foretas kun på bakgrunn av dem, forklarer Eide Johnsen.