Tirsdag sendte Finansdepartementet ut en pressemelding om det kommende statsbudsjettet med hovedtall og nye prognoser. Der fremgikk det at prognosene for boliginvesteringer i år har blitt nedjustert fra tidligere å ligge på 12,1 prosent til å nå ligge på minus 4,7 prosent.

Guro Hauge, samfunnspolitisk direktør i NHO Byggenæringen, sier at Finansdepartementet har bommet grovt på sine prognoser for boliginvesteringene de siste årene.

– Det er et problem at de er altfor optimistiske i sine tall, skriver hun i en epost til Dagens Næringsliv.

– Vi mener Finansdepartementet trenger bedre forståelse for byggenæringen, og det er viktig at de bruker oppdaterte tall, slik at det blir iverksatt riktige og kraftfulle virkemidler for å møte boligkrisen.

Kommunikasjonssjef Tor Borgersen i Finansdepartementet understreker at de siste årene har boligbyggingen vært preget av høye renter og byggekostnader, men også usikkerhet.

– Både salg og igangsetting av nye boliger har falt kraftig. I nasjonalbudsjettet for 2025 ble det anslått vekst i boliginvesteringene i år, men omslaget ser nå ut til å komme litt senere enn ventet. Også Norges Bank og SSB har det siste halvåret gradvis justert ned sine anslag for boliginvesteringene, sier Borgersen i en epost til DN.

