Syv grep for å gire opp boligbyggingen

Dette er de viktigste tiltakene vi har bedt myndighetene ta tak i, dersom regjeringen skal klare å oppnå sine ambisiøse boligbyggingsmål:

1. Forenkle regelverket

Noe må ut. Regelverket er fylt med gode intensjoner, men kravlisten er lang og kostnadsdrivende. Kravene i regelverket må gjennomgås og forenkles for å redusere byggekostnader. Teknisk forskrift og statlige retningslinjer må få kortere kravlister og færre utredningskrav.

2. Reduser tidsbruken

‍For hvert år en reguleringsprosess drøyer ut i tid, må boligkjøperen ut med 170.000 kroner ekstra. Her må det betydelige prosedyre- og regelendringer til for å kunne redusere tidsbruk og kostnadsdrivende forslag.

3. Gi utbyggerne større fleksibilitet

For å kunne sikre en boligforsyning som befolkningen faktisk etterspør, må utviklerne kunne ha frihet til å tilpasse størrelser og typer boliger ut fra hva markedet etterspør i området. Kommunene bør ikke pålegge spesifikke leilighetsnormer i reguleringsplaner. Og det bør ikke stilles krav om en andel boligkjøpsmodeller eller utleieboliger i reguleringsplaner.

4. Reduser urimelige infrastrukturkostnader

Det offentlige må anerkjenne at det å belaste boligprosjekter med urimelige kostnader for vei, park og anlegg øker prisen på boliger, og gjør det vanskeligere og dyrere for boligkjøperne. Kommunene må ta en større andel av kostnadene for offentlig infrastruktur, slik at ikke boligutvikling blir unødvendig dyrt.

5. Frem nødvendige lovendringer

To lovforslag bør fremmes for Stortinget før påske. Grunneierfinansiert infrastrukturbidrag og utbyggingsavtaler, som øker økonomisk forutsigbarhet for utviklere og forhindrer gratispassasjerer. Og endringer i borettslags- og eierseksjonsloven, som senker terskelen for å komme inn i boligmarkedet.

6. Styrk rammebetingelsene for utleie

Vi kan ikke diskutere rammebetingelser for boligbygging uten å komme innom boligutleie. Hvis det er økonomisk fordelaktig å drive profesjonell boligutleie, vil bestillingen av nye boliger også gå opp. Det bør innføres saldoavskrivninger for boligutleie som næringsaktivitet. Man bør gjeninnføre husbanklån til private som bygger studentboliger. Og gjeninnføre tilskudd til kommunale utleieboliger.

7. Husbanken, Husbanken, Husbanken

Selv om regjeringen har økt bevilgningene til mange ordninger i Husbanken de senere årene, er behovet enormt. I fjor gikk man tom for midler til bokvalitet ved påske. I år er årets tildeling brukt opp før mars. En historisk stor bevilgning til sentrale tilskudds- og låneordninger vil kunne gi ekstra fart på store deler av boligbyggingen.

Noe vil gjøre politisk vondt, men slik situasjonen er må dette til for at vi skal klare å bygge boliger folk har råd til!

Tone Tellevik Dahl

Adm. direktør i Norsk Eiendom