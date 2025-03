Salget av nye boliger steg 42 prosent i februar sammenlignet med samme måned året før, men er fortsatt på et svært lavt nivå, melder Boligprodusentene.

Igangsetting av nye boliger var på samme tid opp 82 prosent fra februar 2024.

– Vi gleder oss over den positive starten på 2025. Vi er fremdeles på svært lave nivåer, men trenden ser ut til å gå i riktig retning, sier adm. direktør i Boligprodusentene Lars Jacob Hiim, som påpeker at den videre utviklingen er knyttet til rentenivået og nivået på byggekostnadene fremover.

– Vi forventer nå at regjeringen kommer med kraftfulle tiltak for å følge opp målet om 130 000 boliger til 2030. Husbankenes ordning for lån til boligkvalitet, som var tom til vinterferien, må fylles opp, plan- og byggesak må forenkles, og fordyrende krav som øker byggekostnadene for nye boligprosjekter må stoppes, understreker han.

Svakt

I løpet av de siste tre månedene ble det solgt totalt 4.665 boenheter, noe som tilsvarer en oppgang på 23 prosent mot samme periode i fjor.

For eneboliger er det en oppgang på 29 prosent, mens småhus er 32 prosent over, og leiligheter er opp 16 prosent mot desember, januar og februar året før.

For igangsettelsen er veksten noe svakere, og det ble i løpet av perioden igangsatt bygging av 4.967 boenheter, tilsvarende en oppgang på 11 prosent.

For eneboliger er det en oppgang på 4 prosent. Småhus er ned 1 prosent, mens leiligheter ligger 20 prosent over samme tremånedersperiode året før.