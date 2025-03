Tidligere Innovasjon Norge-direktør Anita Krohn og Knut T. Traaseth har solgt sin eksklusive strandeiendom på Vesterøya i Sandefjord for 32,5 millioner kroner, melder Sandefjord Blad.

HAR SOLGT: Anita Krohn har solgt huset i Sandefjord. Foto: Iván Kverme

Paret kjøpte boligen i mars 2022 for 27,5 millioner kroner, nesten 3 millioner kroner under prisantydning. Salget skjer i kjølvannet av at Krohn, som nå er konsernleder i transport- og shippingselskapet DSD, i august bekreftet at de har tatt ut separasjon.

Den moderne funkisboligen på 268 kvadratmeter har 40 meter strandlinje og bryggeanlegg. Eiendommen ligger i den eksklusive Capellaveien, kjent for sine strandeiendommer.

– Høy pris for Sandefjord

Paal Hegdahl, salgs- og markedssjef i Eie Eiendomsmegling Sandefjord, bekrefter overfor E24 at eiendommen ble solgt utenom det åpne markedet.

– Det er en høy pris til Sandefjord å være, men ikke i akkurat denne veien. Dette er en helt spesiell eiendom i en av Sandefjords mest eksklusive gater. Boligene her har egen strandlinje med kveldssol og ligger stille og rolig til i en blindvei, sier Hegdahl.

Han legger til at salgssummen viser at de mest eksklusive eiendommene alltid vil være en solid investering.

Så langt i mars er 66 eiendommer solgt i Sandefjord, men dette er det første salget som overstiger 10 millioner kroner.

Finansavisen har ikke lyktes i å komme i kontakt med Krohn om salget.

Eksklusiv adresse

Capellaveien i Sandefjord har de siste årene etablert seg som en av byens mest attraktive adresser.

Den nylige overdragelsen av Capellaveien 11 ble tinglyst mandag. Ifølge Sandefjords Blad gikk eiendommen til par, Annik Wågnes og Christian Skodde, bosatt i Sandefjord.

– På generelt grunnlag kan man si at i en urolig tid, hvor mye skjer i verden, viser dette nok en gang at de helt spesielle eiendommene i toppsjiktet er blant de tryggeste investeringene man kan gjøre, sier Hegdahl til Sandefjord Blad.