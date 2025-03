– Selv om boliginvesteringene ventes å vokse de neste årene, vil de likevel ligge på lave nivåer gjennom hele prognoseperioden, skriver SSB.

SSB tar ikke stilling til hvor mange boliger som vil bli bygget fram mot 2028, eller om det er i nærheten av Arbeiderpartiets mål på 130.000 – som riktig nok ikke skal innfris før 2030.

Høyre: – Et bevis

Høyres boligpolitiske talsperson Mudassar Kapur mener allikevel at analysen er et tydelig bevis på at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har kommet med et tomt løfte.

– Boligbyggingen i landet har stoppet opp etter regjeringsskiftet og falt til et historisk lavt nivå, sier han til NTB.

Han mener regjeringen så langt har latt problemet vokse i flere år uten å løfte en finger.

Stenseng: Har høye ambisjoner

Kommunalminister Kjersti Stenseng, som har ansvaret for norsk boligpolitikk, sier til NTB at regjeringen har høye ambisjoner for boligpolitikken og ønsker å få fart på boligbyggingen igjen.

– Regjeringen setter i gang flere forenklingstiltak som skal gjøre det enklere, billigere og raskere å realisere gode boligprosjekter, sier hun.

– Vi vil bidra til at det blir bygget flere boliger som folk har råd til. Noe av det viktigste vi kan gjøre er å holde orden i økonomien slik at både prisvekst og rente går ned.

Kommunalministeren viser til ferske tall fra Boligprodusentene, som viser en oppgang både i salg og igangsetting av nye boliger. I februar i år var salget 42 prosent høyere og igangsettingen 82 prosent høyere enn i samme måned i 2024.

– Dette er tegn på optimisme i boligmarkedet, som kommer etter at det har vært tøffe tider i byggebransjen, sier statsråden.

Stenseng trekker også fram Husbanken som et viktig boligpolitisk virkemiddel. Ifølge henne er Husbankens låneramme nå rekordhøy, med 32 milliarder kroner i 2025. Dette er en økning på over 13 milliarder kroner siden regjeringen tiltrådte.