– Jeg har vært skeptisk til utbyggingen lenge, og mitt parti og jeg ønsker en runde til på hva slags belastning dette blir. Selve utbyggingen er i et gammelt steinbrudd, men det maritime livet i området er ganske uberørt, noe som er sjeldent i Kragerø, sier Therkelsen til Finansavisen.

– SKEPTISK LENGE: Kragerø-ordfører Charlotte Therkelsen (R). Foto: Ihne Pedersen

– Det er et stort flertall i kommunestyret for utbyggingen, hva skal til for at flertallet snur?

– Det vet jeg ikke, men nå har Statsforvalteren underkjent administrasjonens vurderinger og det politiske vedtaket, så det må gjøres en gang til, sier hun.

– Skatteinntektene, som sies å ligge på 8 millioner, er vel fristende for en kommune på Robek-listen?

– Den inntekten er så langt frem i tid at den ikke definerende for diskusjonen. Vi må også tenke lenger enn til Kragerø kommunes bunnlinje, noe Statsforvalteren også sier når de viser til naturmangfoldloven.

– Hvor lang tid vil det gå før saken skal opp til ny politisk behandling?

– Vi fikk vedtaket i dag, så jeg har ikke fått forhørt meg hos administrasjonen. Jeg ser at Fredensborg har annonsert prosjektet, men det er ikke tvil om at eventuell utbygging ligger lenger frem i tid etter avgjørelsen, sier hun.

– Ikke tilstrekkelig

– Statsforvalteren ber Kragerø kommune om å behandle reguleringsplanen for Litangen på nytt fordi de mener at saksgrunnlaget ikke var tilstrekkelig, og kommunen blir bedt om å supplere saksdokumentene før ny behandling. Vi har god dialog med Kragerø kommunes administrasjon, og bidrar gjerne dersom det er noe kommunen trenger fra oss for å styrke beslutningsgrunnlaget i saken, sier kommunikasjonssjef i Fredensborg Fritid, Erlend Ellingsen.

Kvartsbruddet på halvøya Litangen en kort båttur fra Kragerø sentrum ble avviklet i 2022 etter nær 100 års drift.

I 2006 inngikk eieren av steinbruddet en avtale om omgjøring til hyttefelt, og Fredensborg Fritid kjøpte området i 2021. Prisen er ikke offentlig, og det er ikke gjort noe grunnarbeid på området i påvente av politisk godkjenning.

Eier mye fra før

Fredensborg eier fra før store deler av skjærgården. Blant annet spahotellet Kragerø Resort og Sjursholmen, som er registrert som en fritidseiendom og består av en privat øy med flere tilhørende holmer.

Tollefsen-familien eier tre feriesteder i sørlandskommunen, og Nick Tollefsen kjøpte en fritidseiendom for 44 millioner på Lille Ærøy i 2017.