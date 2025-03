«Bane Nor Eiendom har skrevet kontrakt med Veidekke om å bygge det miljøsertifiserte StasjonsKvartalet med blant annet 234 leiligheter på nye Trondheim S. Oppdraget er en totalentreprise i samspill verdt 980 millioner kroner», het det i en børsmelding fra entreprenørselskapet Veidekke fredag morgen.

Dette er et av mange eiendomsprosjekter selskapet har.

– Vi er noe så særegent som en statseid og kommersiell eiendomsaktør. Det gir oss et unikt ståsted, men også et samfunnsansvar, skrev Morten Auestad, direktør for eiendomsutvikling i selskapets prosjektrapport.

Han opplyste at utviklingsteamet på 30 personer håndterer alle faser av verdikjeden og har over hundre pågående utviklingsprosjekter samt 150 som de vurderer å starte opp.

MILLIARDKONTRAKT: I StasjonsKvartalet i Trondheim skal Bane Nor Eiendom bygge 234 leiligheter. foto: Bane Nor Eiendom

I rapporten for 2. tertial i fjor skrev daværende Bane Nor-sjef Thor Gjermund Eriksen:

– De siste 20 årene har etterslepet på jernbanen økt år for år, og de neste tolv årene trenger mer enn en femtedel av alle jernbanens komponenter fornyelse. For samfunnet vil det utgjøre en kostnad på over 120 milliarder. Derfor var ett av våre innspill til NTP å ta bedre vare på det vi har, og øke satsingen på drift, vedlikehold og fornyelse. Vi er glade for at det er bred politisk enighet om dette og forventer at det følges opp i de kommende statsbudsjettene.

Store investeringer

Til tross for etterslepet utvikler og bygger selskapet bolig- og næringseiendommer i stor stil, noe som binder mye kapital.

Selskapets utviklingsprosjekter hadde en markedsverdi på 10,7 milliarder kroner ved utgangen av 2023, heter det i Bane Nor Eiendoms prosjektrapport. Investeringene i hel- og deleide selskaper utgjorde 3,6 milliarder kroner samme år.

– Bane Nor Eiendom har det ganske enkelt. De har gratis tomter, og da er ikke kostnadsfokus like viktig, sier en sentral eiendomskilde som ikke ønsker å stå frem med navn.

– De er veldig opptatt av at de har en god kredittrating, men de er eid av staten, og da kommer den automatisk, fortsetter han.

– Hadde det ikke vært bedre om de hadde regulert tomtene ferdig og solgt dem i stedet for å binde mye kapital i eiendomsvirksomhet? spør han retorisk.

Ikke effektiv kapitalbruk

Riksrevisjonen kom i slutten av november i fjor med en rapport over driftsstabiliteten på jernbanen. Funnene var at den ikke er blitt forbedret de siste årene, til tross for at bevilgningene økte fra 6,2 til 8,9 milliarder kroner fra 2022 til 2023. Bane Nor håndterer ikke de midlene på en effektiv måte og har ikke kontroll på kostnadene i store investeringer, konkluderte Riksrevisjonen.

KRAFTIG KRTIKK: Riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen mener Bane Nor ikke håndterer de store midlene de får på en effektiv måte. FOTO: NTB

– Vi er veldig forsiktige med å mene noe om saker vi ikke har gått inn i, sier kommunikasjonssjef i Riksrevisjonen, Siri Bentserud Wigerei.