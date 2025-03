Politikere vil gi avskiltede meglere yrkesforbud

– Etter møter med bransjen skjønte vi at de har et ønske om at Finanstilsynet kan forby noen å være fullmektig eller oppgjørsmegler dersom de er uegnet. Den muligheten vil vi Finanstilsynet skal ha, sier stortingsrepresentant og medlem av finanskomiteen, Helge Orten (H) til E24.

Siden 2011 har Finanstilsynet fratatt 40 tillatelser fra meglere de anser som «uegnede» for yrket, skrev E24 i november. Men de som er fratatt lisensen, kan likevel fortsatt drive som eiendomsmeglerfullmektig, en tittel som ikke stiller krav til egnethet ennå.

I lovforslaget, som skal behandles på Stortinget 1. april, heter det at Finanstilsynet kan forby en person å være eiendomsmeglerfullmektig eller oppgjørsmedhjelper.

Dette kan de gjøre dersom vedkommende anses som uegnet for yrket, enten ved at de har gjort seg skyldig i en straffbar handling som kan svekke tilliten som er nødvendig for yrkesutøvelsen, eller ved å ha grovt eller gjentatte ganger overtrådt sine plikter etter lov eller forskrifter.

Finansdepartementet, med daværende finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i spissen, sendte et lovforslag til Stortinget i november som innebar at kravet om egnethet også skulle gjelde for eiendomsmeglerfullmektige.