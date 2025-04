Misbrukte Morten Harket i PR-kampanje – nå vil dømt finanscowboy på børs

Selv om Solli fronter kapitalinnhentingen til Kokoons prosjekter i sosiale medier, er han ikke selv representert i styret eller ledelsen i Kokoon Property Norway.

– Jeg sitter i USA. Det er for å ha adskilte selskaper, det er bare strukturen vår som er sånn. Men jeg er presidenten i holdingselskapet, så jeg kan overstyre alt, sier Solli.

MIAMI: I denne X-videoen fra januar søker Per Jacob Solli etter rundt 60 personer som skal administrere Kokoons prosjekter fra USA. Skjermbilde: X

Den som er oppført som styreleder i Kokoon Property Norway er Tommy Kvisvik fra Greåker.

– Er du styreleder?

– Både og, svarer Kvisvik.

– Men du står oppført som det?

– Jeg er med i noen prosesser der, ja.

– Men du kan bekrefte at Kokoon Property Norway skal søke om børsnotering?

– Det kan skje. Vi har ikke satt noen dato.

Solli er mer offensiv:

– Vi skal børsnotere det norske selskapet. Vi vil snart offentliggjøre søknaden, vi er akkurat ferdig med den viktigste auditen. Det blir Oslo først og USA etterpå.

Finansavisen har vært i kontakt med Oslo Børs, som sier de ikke kan kommentere om de har vært i dialog med Kokoon Property Norway.

TIDKREVENDE: Særlig i Oslo kan byggeprosesser ta svært mange år. Denne tomten på Skøyen har stått brakk i årevis på grunn av en reguleringsfloke. Foto: Gard Setsaas

– Norges beste advokater

Solli hevder at boligene skal ligge i attraktive, sentrale strøk, og at behovet er enormt.

– Å bygge høystandardleiligheter med servicetilbud på de mest attraktive tomtene – enhetsprisene må jo bli veldig høye?

– Vi har dekning for det. For vanlige eiendomsutviklere blir det svindyrt. Men når vi bygger 1.200 enheter og ikke 100, går stykkprisen ned.

– Utbyggere sier det kan ta opptil ti år å regulere større boligområder i Oslo?

– Vi går inn i allerede ferdigregulerte områder. Vi signerer avtaler fortløpende i alle fem byene om veldig kort tid, og tar over prosjektområder som er stoppet eller satt på pause, og går inn med designendringer. Vi har Norges beste advokater som jobber med dette, sier Solli.

Han vil ikke avsløre hvem disse advokatene er.

– Neste gang vi snakker sammen kan jeg si det. Jeg vil at de skal få jobbe litt i fred.

LYKKE: Slik fremstiller Kokoon seg selv i en skrytevideo på sin egen hjemmeside. Skjermbilde: Company.kokoon.global

Avviser Harket-rolle

Finansavisen har omtalt Solli og hans Kokoon-selskaper tidligere. I 2013 var planen å bygge Europas første seksstjerners luksusvelværesenter på Gran Canaria. Det ble nevnt en prising på 5–6 milliarder kroner.

Til å fronte gigantprosjektet hadde Solli fått med seg et batteri av kjendiser – blant annet Morten Harket, tidligere Manchester United-manager Ron Atkinson og de norske eksfotballspillerne Dagfinn Enerly og Raymond Kvisvik.

To år senere kunne Finansavisen imidlertid rapportere at det var full oppvask etter «Canari-luftslott».

Ifølge lokalavisen Bodø Nu, som hadde fulgt saken tett, var 60 millioner kroner gått opp i røyk. Dette benektes av Kokoon, som hevder det faktiske beløpet er 1.899.171 britiske pund – 25,8 millioner kroner etter dagens kurs.

Overfor Finansavisen avviser Morten Harkets manager, Harald Wiik, at Aha-stjernen noen gang var engasjert av Kokoon på Kanariøyene.

«VISEPRESIDENT»: Morten Harket ble brukt som Kokoons gallionsfigur, men manageren avviser at popstjernen hadde noen rolle i selskapet. Foto: NTB

– Ble Harket lurt av Solli til å fremstå med en rolle i prosjektet?

– Da jeg, i begynnelsen av november 2013, ble gjort klar over at det var utarbeidet salgsmateriell hvor Morten fremsto som visepresident og konsulent i Kokoon, ga jeg umiddelbart beskjed om at alle slike henvisninger måtte fjernes, i og med at de ikke medførte riktighet. Kokoon bekreftet at de ville følge opp, og det har de, så vidt jeg vet, gjort, svarer Wiik.

Han hevder Harket aldri har investert i Kokoon.

Et tyvetall Kokoon-selskaper

Fem journalister i Bodø Nu skrev imidlertid dette i en metoderapport til Skup-prisen i 2015:

«Gjennom våre saker har vi avdekket hvordan prosjektet aldri har eksistert annet enn på tegnebrettet og i lekre prospekter – og hvordan en rekke mennesker er blitt lurt til å skyte millioner av kroner inn i de ulike Kokoon-selskapene. Samt hvordan en rekke internasjonale kjendiser er blitt forledet til å fronte prosjektet.»

De skrev videre at «rent faktisk hadde det ikke skjedd noen verdens ting – annet enn at grunnleggeren, Per Jacob Solli, tilsynelatende hadde levd et jetset-lignende liv rundt i verden».

LUFTSLOTT: Det var her i Arguineguin på Gran Canaria at det gigantiske hotell- og velværesenteret skulle bygges. Foto: Dreamstime

I 2015 skrev Bodø Nu at Solli i løpet av syv år hadde opprettet 23 selskaper i Kokoon-universet:

«Metoden er tilsynelatende den samme hver gang: Solli oppretter et selskap for å trekke til seg investorenes penger. Så blir selskapet lagt ned og folk får beskjed om at pengene er borte. Så dukker det opp et nytt selskap. Hele tiden er det variasjoner over Kokoon-navnet, kun med enkle tillegg som Hotel, Invest, Property, Music og Hospital.»

– Det er bare sprøyt. Ingenting galt har skjedd, og det er ingen av beløpene det refereres til som stemmer, sier Solli når Finansavisen konfronterer ham med påstandene.

– Det hevdes at det opprettes selskaper som deretter likvideres og at pengene blir borte?

– Det har aldri skjedd. Dette er basert på løgner fra en liten gruppe mennesker som ble kastet ut av Kokoon. Av 20 personer er det 18 som sier at dette ikke er riktig. Det var en scam for å prøve å overta oss, sier Solli.

Opprettet nettside for å advare

Selv beskriver Solli seg som «en meget suksessfull gründer og leder som har forhandlet og inngått forretningsavtaler de seneste 25 årene».

Om Kokoon heter det at «selskapet er en transformerende bedrift som søker maksimal effektivitet og beste praksis i all sin virksomhet, og på grunn av dette er blitt møtt med noe motstand fra de som er motvillig til endring».

MYE PÅ FARTEN: – En fantastisk uke og briljante aksjonærer, konstaterer Per Jacob Solli på X fra Gardermoen etter en snartur til Oslo. Skjermbilde: X

En av disse skeptikerne har gått så langt som å opprette nettsiden Antipersolli for å advare potensielle Kokoon-investorer.

«Akkurat som det ville være umoralsk å ikke oute Bernie Madoff, føler jeg det som en plikt», skriver vedkommende.

Til Finansavisen videresender Solli et brev til potensielle aksjonærer, signert juridisk sjef i Kokoon, Tone Harstad. Hun skriver at Solli har hyret inn en privatetterforsker mot personen bak nettsiden, uten å finne ut hvem det er.

99 prosent av de på aksjonærlisten er ganske smarte folk Per Jacob Solli, Kokoon

I brevet forsøker Kokoon å berolige aksjonærer med at de ikke trenger å bry seg om «skadelig informasjon» man finner om selskapet på nettet.

Angrepet på fest

Kokoon har likevel noe konkret å vise til. I mai åpner en klinikk i Arguineguin – en slags rest av det urealiserte gigantprosjektet fra 2013. Promovideoer fremstiller anlegget som spektakulært, men reelle videoer viser et mer nøkternt oppsett: 23 hvitmalte behandlingsrom i første etasje i en bygård.

– Vi fikk lovnader om en større medisinsk resort, men endte opp med bare en klinikk, medgir Solli.

AVANSERT: Slik presenteres Kokoons kommende klinikk i Arguineguin i en promovideo. Skjermbilde: Company.kokoon.global

– Det blir dagkirurgi, alt fra øye til munn og plastisk kirurgi. Avansert kirurgi. Det er ikke jeg som skal drive dette, men noen av de beste legene i verden.

Eierskapet skal være overført til Kokoon Property Norway. Ifølge Solli er klinikker på Kanariøyene en god match med tusenvis av planlagte eldreboliger.

Kokoon-gründeren sier han har hatt en særlig interesse for helsearbeid siden han ble slått ned med en jernstang på en bursdagsfest i Brønnøysund i 2000.

– Jeg har vært igjennom nesten 50 operasjoner, sier han.

– Sinnssykt høy verdi

På spørsmål om hvem som har investert i prosjektet nå, får Finansavisen ulne svar.

– Vi prater med investorer i USA som er hakket mer utrustet med kapital enn andre. Vi har et nordnorsk team i Bodø som har utviklet konseptet sammen med oss. Det er det vi har solgt inn til de styrtrike amerikanske investorene via våre advokater, sier Solli.

ÅPNER I MAI: Kokoons klinikk slik den ser ut i virkeligheten. Skjermbilde: Company.kokoon.global

– Men hvem er investorene?

– Vi har mange investorer allerede. Når du setter opp boligprosjekter, selges gjerne 70 prosent ut først. Vi har lagt opp alt nå og starter en markedsføringskampanje. Da ser vi om vi har truffet blink. Det blir veldig sentrale ting.

Solli hevder å ha rundt 125 investorer i Kokoon Property Norway, og cirka 600 investorer i det amerikanske holdingselskapet.

– Hva mener du verdien er?

– Den er sinnssykt høy. Vi vil bli listet ganske tidlig så folk kan kjøre på. Om det blir en normal IPO eller en direct listing vil bli bestemt de nærmeste dagene, hevder han.

– Må man være veldig godtroende for å investere i dette?

– 99 prosent av de på aksjonærlisten er ganske smarte folk.