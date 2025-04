Prisene på brukte Obos-boliger steg 1,9 prosent i mars. I Oslo var prisveksten på 2,2 prosent.

– Prisene fortsatte opp i mars etter sterk vekst også i årets to første måneder. Oppgangen er en god del sterkere enn snittveksten for mars de tjue siste årene. Vi spådde at prisveksten ville bli høyere enn normalt i starten av 2025. Den har blitt enda noe høyere. Samtidig er vi ikke veldig overrasket, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS i en pressemelding tilknyttet tallene.

OBOS-prisene i hovedstaden steg med 10,3 prosent på årsbasis. Hittil i år er prisene opp 11 prosent.

– Vi har tidligere anslått at prisene skal stige med ti prosent i Oslo og åtte prosent på landsbasis i hele 2025. Med denne sterke starten kan det være et for forsiktig anslag, kommenterer hun.

Hun mener prisveksten framover avhenger av hvor mange rentekutt det blir. Rentekutt virker sterkere i Oslo som følge av høye boligpriser og høy boliggjeld. Prisene i hovedstaden drives også opp av lav boligbygging i forhold til behovet.

I snitt har OBOS-prisene i Oslo steget med 1,3 prosent i mars de siste tjue årene. På landsbasis har OBOS-prisene steget med 9,8 prosent de tolv siste månedene og 12,3 prosent hittil i år.

Kvadratmeterprisen for brukte OBOS-boliger var 88.407 kroner i Oslo i mars, og 75.914 kroner på landsbasis.

OBOS-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo.

Sen påske

Det ble ifølge rapporten solgt 28 prosent flere brukte OBOS-boliger i Oslo i mars 2025 enn i mars 2024, men det må ses i lys av at påsken falt i mars i fjor. Antall omsetninger i mars i år var litt lavere enn snittet for mars de siste fem årene. Snittet er særlig drevet opp av høy omsetning i pandemiårene 2021 og 2022.