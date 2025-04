Håndballstjernen Sander Sagosen har solgt eneboligen sin på Charlottenlund i Trondheim etter at han tidligere i år signerte for Aalborg i Danmark. Salget fant sted tidligere i mars og gjelder boligen i Trollsvingen, et område som huser noen av byens dyreste eneboliger.

Det var Adresseavisen som først omtalte salget.

Avisen erfarer at boligen gikk for hele 19 millioner kroner. Sagosen og kona Hanna Oftedal kjøpte huset for 17,15 millioner i juli 2023, noe som betyr at de har gjort en gevinst på nærmere 1,85 millioner kroner på under halvannet år.



– Vi har stortrivdes her, er alt Sagosen vil si om salget, som skjer i forbindelse med at han gjenforenes med sin gamle klubb Aalborg, hvor han hadde sitt internasjonale gjennombrudd.

Salgsleder og eiendomsmegler Markus Tangvik i Eiendomsmegler 1 Midt-Norge bekrefter at boligen er solgt, men ønsker ikke å gi ytterligere detaljer til avisen.

Kjøperen er Lunde Capital AS.

Charlottenlund regnes som et attraktivt område, og salget føyer seg inn i en rekke eiendomstransaksjoner i millionklassen. Nabohuset i Trollsvingen 19 ble solgt i fjor høst for hele 20,53 millioner kroner – en av de dyreste eiendomssalgene i Trondheim i fjor.