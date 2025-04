– Vi har aldri tidligere sett en så eksplosiv volumvekst i bruktboligmarkedet som i år, sier Lauridsen.

OPPSIKTSVEKKENDE: – Det kanskje mest oppsiktsvekkende ved mars-tallene er at volumet i bruktboligmarkedet forsetter å stige i alle deler av landet, fremhever adm. direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen. Foto: Iván Kverme

I mars ble det solgt 9.733 boliger i Norge, noe som er hele 37,7 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2024. Så langt i år er det solgt 26.524 boliger i Norge – 27,6 prosent mer enn i samme periode i fjor.

I mars ble det lagt ut 11.865 boliger for salg i Norge, hvilket er 36,8 prosent flere enn i samme måned i 2024. Så langt i år er det lagt ut 27.451 boliger for salg – 27,9 prosent mer enn samme periode i fjor.

Boligprisstatistikk mars 2025 Mars Nominelt Sesongkorr. Hittil i år Snitt kvm. pris (kr) Oslo −0,9 −0,5 5,5 100.375 Bergen 0,9 0,3 8,1 60.686 Trondheim 1,1 0,8 5,4 56.634 Stavanger 1,3 1,3 11,0 51.660 Kristiansand −0,5 −0,9 8,3 43.070 Tromsø 0,8 0,6 7,7 59.872 Norge 0,4 0,1 6,5 57.289 Tall i prosent. Kilde: Eiendom Norge

– Antall solgte boliger og antall lagt ut for salg var på et historisk høyt nivå i mars, og det til tross for at volumet dras opp av at påsken i år først er i april.

Selv om Eiendom Norge venter at volumet vil justere seg ned i løpet av april på grunn av påsken, er veksten i antall omsetninger så langt i 2025 på nesten 30 prosent.

– Vi har aldri tidligere registret så stor vekst eller så store volumer i bruktboligmarkedet, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 50 dager å selge en bolig i mars, ned fra 65 dager i februar.

Kortest salgstid hadde Bergen med 16 dager. Lengst salgstid hadde Sarpsborg/Fredrikstad med 85 dager.

Kruttsterkt i Stavanger

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i mars hadde Porsgrunn/Skien, med en sesongjustert oppgang på 1,7 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling i mars hadde Asker/Bærum og Kristiansand, med en nedgang på 0,9 prosent.

Størst vekst så langt i 2025 har Stavanger, med en oppgang på hele 11 prosent.

Svakest utvikling i år finner vi i Romerike, med en oppgang på 4,5 prosent.

KRUTTSTERKT: Boligprisveksten har vært sterkest i Stavanger hittil i år, med en oppgang på solide 11 prosent. Foto: Carina Johansen

– Det er også i mars store forskjeller i boligprisutviklingen, og særlig i Oslo og Akershus var utviklingen svak. Det sterke markedet i Stavanger og Rogaland fortsetter, mens veksten i Bergen avtok i mars etter et svært sterkt år i fjor og inn i 2025, avslutter Lauridsen.