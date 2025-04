Usaklig av Husbanken og deres forskere

Liv Nordbye. Foto: Privat

Leieboerforeningen, NHO, LO, SV, Rødt, MDG og Husbanken, ved OsloMet-forskerne Astrup, Emblem og Mamre, kommer i en NIBR-rapport med udokumenterte påstander om at korttidsutleie generelt fortrenger og reduserer antallet utleieenheter for langtidsutleie, og derfor er et problem.

Korttidsutleie skjer imidlertid hovedsakelig i folks primære hjem der det ikke er aktuelt å leie ut på årlig, treårig eller femårig basis som langtidsutleie. Det er det som er Airbnb-konseptet. I seg selv fortrenger det ingen. Det finnes samtidig data som viser at fortrengningen totalt er under 10 prosent i Bergen, ifølge Emil T. Harloff i Dinbnb, ref. en artikkel i Finansavisen i september 2024.

Ifølge utredningen er 79 prosent av utleierne private. Å beholde de utleierne vi har, er derfor viktig

Husbankens rapport viser blant annet at leietilbudet på Finn.no i Tromsø er stabilt, og i hovedsak basert på privat utleie med få profesjonelle aktører.

Finn.no er imidlertid ikke en god kilde når det gjelder utleie på betalingsplattformer, både korttids og langtids. Det er derfor også grunn til å stille spørsmål ved påstanden om at privat utleie i egen bolig er helt uten betydning i markedet, slik forskerne skriver. Andre steder i rapporten fremgår det faktisk at det er økt utleie i sokkeletasjer og rom i hus, og at dette er en viktig årsak til at vi i de seneste årene har unngått en boligmangelkrise.

I rapporten fremgår det tre godt dokumenterte forslag for å bedre situasjonen på utleiemarkedet:

Husbanken bør brukes til flere offentlige utleieboliger

Vi bør beholde de private utleierne vi har

Det må bygges flere private utleieboliger

Ifølge NOU 2024: 19 er det ikke lenger lønnsomt å leie ut, og husleiene i storbyene økes, noe forskerne omtaler som at utleiere «velter» de økte kostnadene over på leietagerne. Til tross for dette, synes ikke forskerne det er noen vits med lavere formuesskatt på sekundærboliger. De mener et slikt tiltak ikke treffer godt nok og er kostnadskrevende, uten at de utdyper dette noe nærmere. Ifølge utredningen er 79 prosent av utleierne private. Å beholde de utleierne vi har, er derfor viktig.

Da er vi ikke tjent med er udokumentert synsing om utleiere, og særlig ikke om de som driver korttidsutleie. Heksejakten på disse må det bli slutt på.

Det er grunn til å stille spørsmål ved Husbankens politiske rolle og forskjellsbehandling av offentlige og private utleiere i forbindelse med disse utleiespørsmålene – også i uttalelsene til Boligleielova. Husbanken bør slutte med usaklig synsing om utleiere, særlig mot de som driver korttidsutleie.

Liv Nordbye

Leder av Den norske vertsforeningen for Airbnb-utleiere