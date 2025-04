Boligprisene i første kvartal: Steg i alle områder – unntatt tre

Eiendom Norge presenterte fredag boligprisstatistikk for første kvartal 2025 i fem regionsrapporter, henholdsvis Østlandet, Agder, Vestlandet, Nord-Norge og Trøndelag.

Tallene viser en sterk boligprisvekst i alle landets fylker.

Organisasjonen rapporter også statistikk fra 15 fylker og 115 kommuner og bydeler i Norge.

– Det er normalt med oppgang i første kvartal, og i likhet med den månedlige boligprisstatistikken viser tallene for første kvartal samlet en kraftig oppgang i de fleste delene av landet, sier Henning Lauridsen, adm. direktør i Eiendom Norge.

Her falt de

Men ikke alle områder så en sterk prisvekst i årets første kvartal. For i tre områder sank faktisk prisene:

– Unntakene var Kristiansund, Steinkjer og Bamble, fremhever Lauridsen.

– De viktigste driverne bak den sterke utviklingen på landsbasis, er lettelsene i utlånsforskriften fra nyttår, fortsatt lav arbeidsledighet, god lønnsvekst og en stabil utvikling i norsk næringsliv.

Selv om renten ikke er satt ned ennå, har boligbyggingen vært lav lenge og vil være det også fremover, påpekes det videre.

– Særlig lav tilførsel av nye boliger tilsier ytterligere vekst i bruktboligprisene fremover, sier Lauridsen.

Sterkest i Kragerø

Sterkest utvikling i Norge i første kvartal hadde Kragerø i Telemark, med en oppgang på solide 11,8 prosent.

Bak følger Stavanger Nord, med 10,5 prosent, Lindesnes med 9,4 prosent, og Sola og Randaberg med 9,1 prosent.

– Andre sterke områder med sterk vekst var Hå, Klepp og Time (8,4 prosent), Bergen Vest (+8,4 prosent), Stavanger Sør (+8,3 prosent), Lofoten og Vesterålen (+8,2 prosent), Stavanger Sentrum (+8,2 prosent) og Haugesund og Karmøy (+ 8,2 prosent), forteller Lauridsen.

– Svakest utvikling hadde Bamble i Telemark med en nedgang på 1,6 prosent, sier han.



Siste år

Sterkest utvikling de siste fire kvartalene hadde Haugesund og Karmøy, med en oppgang på 15,1 prosent.

Deretter følger Bergen Vest, med en oppgang på 15,0 prosent, Hå, Klepp og Time med en oppgang på 14,7 prosent og Stavanger Nord med en oppgang på 14,1 prosent.

Svakest utvikling siste året har Steinkjer, med en nedgang på 0,3 prosent.

– Rogaland er fylket med sterkest vekst i første kvartal på 8,3 prosent, etterfulgt av Vestland med en vekst på 6,5 prosent.

Svakest utvikling i første kvartal hadde Finnmark med en vekst på 2,3 prosent etterfulgt av Møre og Romsdal med en vekst på 2,5 prosent.

– Som normalt steg prisene i samtlige fylker i første kvartal. Den sterke veksten på Vestlandet må sees i sammenheng med den sterke utviklingen i det eksportrettede næringslivet her og at utviklingen over lengre tid var svak i denne delen av Norge, avslutter Lauridsen.