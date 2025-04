Samtidig ble kravene til egenkapital i utlånsforskriften redusert fra 15 til 10 prosent fra årsskiftet. Dette har særlig styrket situasjonen for unge uten foreldrehjelp, selv om det også kan bidra til ytterligere prispress.

– Terskelen til markedet vil stige flere steder enn Oslo, i byer som Stavanger og Bergen er prisprognosene for de neste årene så høye at det vil gjøre det krevende å komme inn i boligmarkedet, sier Geving.

Store lokale forskjeller

Oslo har historisk sett vært blant de mest krevende markedene for førstegangskjøpere. Etter et kraftig fall i 2022 og 2023, kom det i 2024 et vendepunkt både i hovedstaden og i omliggende kommuner som Lillestrøm, Lørenskog og Ullensaker.

Nivået i Oslo er nå tilbake rundt snittet for tiåret før pandemien, mens kommunene rundt ligger omtrent 15 prosent over dette nivået.

De andre store byene viser også tydelig oppgang: Trondheim, Tromsø og Kristiansand hadde alle flere førstegangskjøpere i 2024 enn gjennomsnittet for årene før pandemien. Bergen hadde en svak vekst, men ligger fortsatt noe under gamle nivåer. I Stavanger er veksten tydelig, men byen ligger fremdeles klart under nivået fra toppåret 2014. Bodø skiller seg negativt ut – der fortsatte nedgangen på årsbasis, selv om det kom et løft i andre halvår.

Boligdrømmen stadig dyrere

Oslo er fortsatt det dyreste stedet å kjøpe førstegangsbolig. Gjennomsnittsprisen for førstegangskjøpere i hovedstaden har økt 148 prosent siden 2008 – langt over landsgjennomsnittet på 110 prosent. Samtidig viser statistikken at førstegangskjøpere i Oslo i økende grad havner bak boligprisindeksen – et tydelig tegn på at mange blir tvunget til mindre og mer perifere boliger.

I de største byene ligger gjennomsnittsalderen for førstegangskjøpere mellom 27 og 29 år, med Bærum som et unntak på 29–31 år. Oslo og Bærum skiller seg også ut ved at nesten alle førstegangskjøpere kjøper leilighet – i hovedstaden er andelen 96 prosent. I Stavanger og Kristiansand kjøper én av tre fortsatt rekkehus, tomannsbolig eller enebolig.