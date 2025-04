Leiligheten ble lagt ut for salg mandag, bekrefter eiendomsmegler Jon Kvisgaard i Privatmegleren til E24. Utover det vil han ikke kommentere saken.

Carlsen kjøpte leiligheten i 2020 for 19,8 millioner kroner. Han kan dermed vente seg en gevinst på over 8 millioner kroner om han får solgt den for prisantydning.

Leiligheten har blant annet to bad, to soverom og to balkonger.

Magnus Carlsens far, Henrik Carlsen, ønsker heller ikke å kommentere saken overfor E24.