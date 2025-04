Allerede i februar i år varslet Mathiesen at sommerperlen Vadbakkveien 18A- og B på Kjøvangen nord for Son skulle selges. Innsalget var kort reisetid fra Oslo, egen brygge, strand, plener og strand ut mot fjorden. Det er snakk om to vestvendte boliger. I tillegg er det stall, anneks og uthus - alt på en tomt på 9 mål.

Mathiesen hadde solgt naboeiendommen for 41,5 millioner kroner under coronapandemien i 2020, og samme sommer ble Dronning Sonjas gamle eiendom på Tjøme solgt for 47,5 millioner. I februar var planen ny rekord for sjøhytter i Norge.

«Den vil ligge høyere enn det, ja. Den vil ligge vesentlig over prisen på eiendommen bak», sa Mathisen til Finansavisen.

Vil ha 65 mill.

Strandeiendommen beskrives i Finn-annonsen som «meget sjelden» med røtter tilbake til 1700-tallet da eiendommen var en husmannsplass. Den har vært i eierfamilien i 100 år, men nå skal eiendommen altså selges.

Bygningene er fra 1890-tallet, og fra det ene huset skal man kunne kaste fiskesnøret fra vinduet og rett ut i vannet. Det må være snakk om Perstua, som ifølge annonsen skal ligge helt nede i vannkanten. Prisen var ennå ikke satt da Finansavisen pratet med Mathiesen i februar, men nå er den klar.

Prisantydningen er på 65 millioner kroner – 27 millioner over nummer to på listen over dyreste fritidseiendommer på Finn.no.



For den summen får en eventuell kjøper boltre seg i «spennende topografi» med svaberg, sandstrender og åpne plenarealer. Totalt er det 18 sengeplasser fordelt på bygningene.

Eiendommen har en lang steinbrygge hvor båt i størrelse skjærgårdsbåt/rib kan fortøyes, det er stupebrett og badetrapp. Byggene på eiendommen er nøye tilpasset terrenget slik at utsikt og solforhold er optimalisert, samtidig som ønsket om minimalt innsyn er vektlagt.

– Når du legger ut denne typen eiendommer så handler det om hvem som er i markedet. Pengene er der, og det samme er interessentene. Vi har hatt visninger privat og jobber parallelt på Finn, sier Mathiesen til Finansavisen.

Denne uken ble det solgt en eiendom på Tjøme til 38 millioner kroner, men ifølge Mathiesen er pengene til stede på andre siden av fjorden og.

– Absolutt. Dette er et spesielt objekt på nesten 10 mål med egne sandstrender og gangavstand til Son. Det er mange der ute med anledning til disse summene, sier han.