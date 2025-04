Nyboligsalget steg 38 prosent: – Mye usikkerhet

Salget av nye boliger steg 38 prosent i første kvartal sammenlignet med samme periode året før.

Igangsetting av nye boliger var på samme tid opp 31 prosent.

– Det er bra for boligforsyningen at utviklingen har vært positiv i starten av 2025. Samtidig er boligbyggingen langt under behovet og det er mye usikkerhet fremover, særlig på grunn av fortsatt høyt rentenivå, økte bygge kostnader og en urolig verdensøkonomi, sier adm. direktør i Boligprodusentene, Lars Jacob Hiim.

– Må følges opp

Han påpeker at ved å sette et mål om 130.000 boliger til 2030 har Regjeringen har forstått behovet for å øke boligbyggingen, men mener at dette nå må følges opp med kraftfulle tiltak.

I tillegg var Husbankenes ordning for lån til boligkvalitet var i praksis tom til vinterferien, og må fylles opp i revidert budsjett.

– Regjeringen har nylig opprettet en arbeidsgruppe med deltakere fra bransjen og kommunene, som skal lage en bruttoliste med tiltak for å forenkle og effektivisere plan- og byggesaksprosessene. Det er positivt at Regjerningen vil samarbeide med bransjen for å finne nødvendige tiltak, sier Hiim.

Sterkere enn Q1 2024

I løpet av de siste tre månedene ble det solgt totalt 4.658 boenheter, noe som tilsvarer oppgangen på 38 prosent. For eneboliger er det en oppgang på 29 prosent, mens småhus er 35 prosent over, og leiligheter er opp 43 prosent mot første kvartal året før.

For igangsettelsen er veksten noe svakere, og det ble i løpet av perioden igangsatt bygging av 3.305 boenheter, tilsvarende en oppgang på 31 prosent.

For eneboliger er det en oppgang på 23 prosent. Småhus er opp 17 prosent, mens leiligheter ligger 43 prosent over samme kvartal året før.