Milliardærarving har bladd opp for luksusleilighet på Frogner

Eiendomsarving Camilla Wahl sikret seg nylig en fasjonabel leilighet i Gyldenløves gate på Frogner. Ifølge tinglysningen måtte hun ut med 43,5 millioner kroner for boligen, som er 236 kvadratmeter stor og ligger i et av hovedstadens mest fornemme boligstrøk, kjent for sine klassiske bygårder og høye kvadratmeterpriser. Vegg-vegg residerer ingen ringere enn den Sveits-bosatte milliardæren Kjetil Holta – når han er i Norge. Holta betalte i januar i fjor 30 millioner kroner for det han selv omtaler som en pendlerbolig.

Stor arv: Camilla Wahl har vært aktiv i familiebedriften siden hun var 18 år gammel, og er godt kjent med eiendomsmarkedet. Foto: Katrine Lunke

Samtidig har Wahl kvittet seg med eneboligen på Vinderen, en romslig villa i Grimelundsveien, som ble lagt ut med en prisantydning på 38 millioner kroner. Boligen er merket som solgt på Finn, men det er foreløpig ikke registrert ny eier i grunnboken, og dermed er salgssummen fortsatt ukjent.

– Jeg kan bekrefte at jeg har kjøpt og solgt, men ønsker ikke å si noe utover det, sier Camilla Wahl til Kapital.

Hestegården endelig solgt

Eiendomsarvingen er datter av milliardær Sigurd Wahl. Familien har i en årrekke vært aktive i eiendomsmarkedet gjennom Wahl Eiendom, og er i tillegg kjent fra hestemiljøet.

Foreldrene har brukt store summer på å restaurere den herskapelige hestegården Solstad i Bærum, men valgte i fjor å legge den ut for salg med en prisantydning på 45 millioner kroner. Etter manglende respons i markedet ble prisen senere redusert, samtidig som det ble lokket med skatterabatt. Det ser ut til å ha effekt. Eiendommen har nylig skiftet hender til en foreløpig ukjent kjøpesum.

Herskapelig: Hverken Camilla Wahl eller broren Sebastian ønsket å overta Solstad gård i Bærum. Dermed ble det besluttet at praktgården skulle ut av familiens eie. Nå har den omsider skiftet hender etter over ett år på markedet. Foto: Studio Oslo

“Vi ønsker oss et enklere liv”, uttalte Zuzana Wahl til Kapital da gården først ble annonsert. På spørsmål om ingen av de to barna ønsket å overta, var svaret “nei, dessverre”. Dermed ble det besluttet at praktgården skulle ut av familiens eie.

Oppvokst med eiendom

Camilla Wahl er ikke ukjent med store investeringer. Hun har vært aktiv i familiebedriften siden hun var 18 år gammel, og er godt kjent med markedet for næringseiendom. Wahl Eiendom eier og forvalter en betydelig eiendomsportefølje på Østlandet, og kan skilte med attraktive adresser som Karl Johans gate 17, Oscars gate 53–55 og Dronning Eufemias gate 42 i Barcode. Sistnevnte la selskapet 250 millioner kroner på bordet for i 2016.

Virksomheten omfatter også boligutvikling i Bergensregionen gjennom datterselskapet Webu.

Selskapet eies av pappa Sigurd Wahl og barna Camilla og Sebastian. Camilla er i dag styreleder i familiebedriften. Hun er også styremedlem i børsnoterte Selvaag Bolig.