Blar opp 37 millioner for luksusleilighet

Riulf Rustad er mest kjent fra finansmarkedet som investeringsdirektør i Storebrand og senere Kistefos, samt som storeier og styreleder i Noreco.

Investoren har gjort solide gevinster innen shipping, offshore og olje, og blar nå opp 37 millioner kroner for en 350 kvadratmeter stor leilighet på Skigaarden i Hemsedal, melder DN.

– Hele virksomheten min kaster av seg bra, år for år. Jeg har tjent gode penger på shipping, offshore gjennom Cecon, og olje gjennom Noreco, sa Rustad til avisen.

Leiligheten på Skigaarden, med takterrasse på 140 kvadratmeter, skal stå ferdig i oktober. Den vil være ferdig møblert og koste 40 millioner kroner inkludert interiør og personlige tilpasninger. Rustad beskriver Skigaarden som «noe av det beste vi har sett».

– Skigaarden får i økende grad internasjonale kjøpegrupper. Selv om prisen er høy, er den lav internasjonalt sett, sa Rustad.

Investoren sier til DN at han planlegger å tilbringe mer tid i Hemsedal, kjøre på ski og gå toppturer. Han har tidligere hatt hytte i nærheten, men ønsker nå en ny base i det han omtaler som Norges eneste ordentlige ski-resort.

Tidenes timing

I desember 2023 inngikk Rustad en sponsoravtale med tikjemperen Markus Rooth. Åtte måneder senere materialiserte satsingen seg i OL-gull på Stade de France.

«Jeg ser etter slike situasjoner hele tiden. Jeg har gjort idrettsinvesteringer tidligere også, allerede i Kistefos da vi satset på damelandslaget i alpint. Vi fikk posisjonen rimelig, men jeg så at de leverte godt i enkeltomganger, og jeg så potensialet. Og jeg gjorde det samme i Start i sin tid,» uttalte Riulf Rustad, som kalte satsingen «Rever Sport».

I juni 2024 kunne Finansavisen fortelle at Rustad realiserte over 100 millioner kroner fra aksjeopsjoner i olje- og gassprodusenten BlueNord. Totalt hadde han utøvd 293.000 opsjoner med en innløsningskurs på 160 kroner, som var langt under børskurs på 550 kroner den gang. Med andre ord satt Rustad igjen med en kjempegevinst, men han ville ikke røpe hvor mye.

«Det er ikke så gærent», uttalte Rustad.