Märtha krever millionbeløp

Prinsesse Märtha Louise krever nå et prisavslag på 1,6 millioner kroner etter boligkjøp på Stabekk i Bærum, melder VG.

Boligen i Åsveien 16 F kjøpte prinsessen tilbake i august 2023 for 18,6 millioner kroner. Selger var tidligere Nasjonalmusset-direktør Karin Hindsbo og tidligere byråd i Bergen, Martin Smith-Sivertsen.

Ifølge avisen er bakgrunnen for kravet det prinsesse Märtha mener er flere mangler, blant annet svekkelse i bærende konstruksjoner, setninger i fundamenter og avvik på isolasjon.

Ifølge et dokument fra tingretten erkjenner de saksøkte at det er grunnlag for prisavslag, men er uenige i størrelsen på erstatningen. Et forliksmøte mellom partene, som begge er representert av forsikringsselskaper, er ifølge avisen derfor satt til 16. mai. Om man ikke der kommer frem til en enighet vil det bli rettssak i november.

Verken Märthas advokat i saken, Erik Johansen, eller prinsesse Märthas manager Carina Scheele Carlsen ønsker å kommentere saken overfor VG. Det gjør heller ikke tidligere eier Smith-Sivertsen.

Byggestans

Prinsesse Märtha har tidligere ønsket å rive og bygge ut villaen fra 1970, men fikk i fjor vår et foreløpig nei av Bærum kommune.

Planutvalget i Bærum kommune besluttet da et midlertidig byggeforbud for det aktuelle området, Malurtåsen, inntil en detaljregulering er ferdig.

I januar ble det ifølge Se og Hør kjent at den ny reguleringsplanen antagelig fører til at alle byggevedtak utsettes til 2026.

Prinsesse Märtha skal ha ønsket å «bygge på og heve den ene takflaten for å skape et asymmetrisk saltak», noe som vil øke boligens bruksareal. I tillegg til å rive et takoppløft mot vest. Forøvrig er byggetegningene og selve søknaden unntatt offentlighet.

Betalingstrøbbel

Det har stormet rundt prinsesse Märtha på flere fronter det siste året.

I desember ble det kjent at flere av de lokale leverandørene slet med å få betalt etter prinsessen og sjaman Durek Verretts bryllup på Sunnmøre i august. Og i februar dukket det opp en ny inkassosak , hvor det ifølge Se og Hør først like før påske ble kommet til en endelig enighet.

Det var enkeltmannsforetaket Prinsesse Martha Louise Kulturformidling som ifølge Se og Hør sto som den formelle oppdragsgiveren og mottakeren av de ubetalte fakturaene. Det har fått flere til å reagere, da det på generell basis ikke er lov å føre utgifter til eget bryllup i et enkeltmannsforetak.

– Jeg håper inderlig at prinsesse Märtha Louise ikke har ført utgifter til bryllupet i sitt enkeltmannsforetak, med mindre hensikten åpenbart har vært viderefakturering, og at viderefaktureringen i så fall ble foretatt i sommer, sa partner i både Advokatfirmaet Nova og regnskapsselskapet Aider, Eivind Bryne, til Finansavisen like før jul.

«Vi kommenterer ikke økonomiske spørsmål av privat karakter. Og vi kommenterer ikke Se og Hørs mange utsagn», svarte manager Scheele Carlsen på kritikken til Finansavisen den gang.