– Færre på visning og mindre kupping av boliger

Boligmarkedet har roet seg siden den eksplosive starten på året, men det er fortsatt høy aktivitet. Ifølge DNB Eiendom er det storbyene som driver prisveksten, mens det er roligere i randsonene til byene og mer landlige strøk.

– Færre folk på visning

– Vi forventer en prisvekst på rundt én prosent i april, I Oslo er boligmarkedet stabilt og bra, men vi har sett en endring gjennom mars og april. Det er færre folk på visning, mindre kupping og sjeldnere med elleville budrunder. Samtidig er det fortsatt høy etterspørsel, og de fleste boligene i Oslo selges nå rundt prisantydning, sier Nils Elven, regionssjef i DNB Eiendom Oslo i en pressemelding.

De to siste månedene, og ikke minst etter påske har det blitt lagt ut mange boliger i markedet. Elven mener økt tilbud bidrar til å dempe den kraftige prisveksten vi fikk på starten av året.

– Det er det klassiske vårslippet vi ser nå, som også markerer starten på høysesongen. Det er spesielt andelen familieboliger som har økt de siste ukene, og for kjøperne er det positivt at de får mer å velge mellom. Ikke minst i Stavanger og Bergen hvor tilbudet har vært rekordlavt så langt i år, spesielt i Stavanger, sier Elven.

Ingen prisgalopp frem mot sommeren

Han forventer høy aktivitet frem mot sommeren, men har ikke tro på noen prisgalopp de neste månedene. Av storbyene tror Elven prisveksten i april blir sterkest i Stavanger og Bergen, mens den blir mer moderat i Oslo og Trondheim.

– Hvis vi får ett eller to rentekutt i andre halvår, kan vi få en sterkere prisutvikling i høst enn hva som er vanlig. Selv om det har vært bra salg i de nye boligprosjektene som har blitt lansert så langt i år, bygges det fortsatt for lite til å dekke behovet. Det taler for en svakere tilbudsside utover høsten og videre prisvekst, sier Elven.