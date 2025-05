– Selv om færre rentekutt trekker i retning av lavere boligprisvekst fremover, er det fortsatt sterke fundamentale drivere i markedet, sier Nelson.

Rekordmange boligsalg

Totalt ble det solgt 9.908 boliger i april, som er 0,3 prosent færre enn samme måned i fjor. Likevel er det hittil i år solgt 18,6 prosent flere boliger enn på samme tidspunkt i fjor.

– Selv om prisutviklingen er moderat de fleste steder er kraften i bruktboligomsetningen på et nivå vi ikke har sett tidligere, sier Lauridsen.

– Antall solgte boliger og antall lagt ut så langt i år er svært høyt. Per april er salget også godt over 2021 som var det forrige rekordåret i bruktboligmarkedet, legger han til.

Det tok i snitt 47 dager å selge en bolig i april, ned fra 50 dager i mars.

Bergen hadde kortest salgstid med 16 dager, mens Fredrikstad/Sarpsborg og Ålesund hadde lengst med 72.

– Til tross det store utbudet går det oppsiktsvekkende fort å selge en bolig i Norge nå. Dette tyder på at den underliggende etterspørselen i boligmarkedet er stor og stabil, sier Lauridsen.

Store regionale forskjeller

Porsgrunn/Skien hadde sterkest prisutvikling i april med en sesongjustert vekst på 1 prosent. Asker/Bærum hadde svakest utvikling med en nedgang på 1 prosent. Hittil i år har Stavanger hatt den sterkeste veksten, mens Romerike har hatt den svakeste med en prisvekst på 4,4 prosent.

– Det er også i april store forskjeller i boligprisutviklingen, og som i mars var det særlig svakt i Oslo og Akershus. Det sterke markedet i Stavanger og Rogaland fortsetter, mens veksten i Bergen avtar ytterligere, sier Lauridsen.

Advarer mot flere kostnadskrav

Lauridsen har kommer også med innspill til regjeringen som nylig har bedt bransjen om innspill for økt boligbygging etter at nyboligsalget de siste årene nesten er blitt halvert.

– Staten og boligminister Kjersti Stenseng må kutte i krav og regler og ta ansvar for at regjeringen samordner seg, sier han.

– Vi ser gang på gang at sektor-interesser tvinger igjennom at nyboligkjøperne skal ta regningen for disse kravene. Seneste eksempler er tilfluktsrom, elektriske anleggsmaskiner og fotballbaner. Slik må det bli slutt på, legger han til.

Lauridsen mener at kostnadsdrivende krav til boligbyggingen må reduseres, og hevder at bransjen er blitt presset med krav til boligbygging både fra kommuner, stat og sektor-interesser, som kun har vært mulig å finansiere gjennom sterk prisvekst og lave renter.