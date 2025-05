Magnus Carlsen har solgt luksusboligen

Les også

Dødsbo kuppet etter to timer: – Altfor billig

Da et dødsbo med svært attraktiv beliggenhet ble lagt ut for 17 millioner, hugget en kjøper til og kuppet boligen for 18,2 etter kun to timer på Finn. – Eneboligen er verdt godt over 20 millioner, mener flere Finansavisen har snakket med.