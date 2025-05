50 forslag for økt boligbygging

Norsk Eiendom er svært positiv til at regjeringen nå tar grep for kunne gjennomføre boligprosjekter raskere. Lavere kostnader og enklere regelverk er avgjørende for å få i gang boligbyggingen igjen – og for å sikre at flere har mulighet til å komme inn på boligmarkedet.

Norsk Eiendom har samlet 50 forslag til tiltak som vil gi lavere byggekostnader og økt boligbygging – forslag som også vil være relevante og nyttige for andre typer utbyggingsprosjekter.

Kommunal- og distriktsminister Kjersti Stenseng (Ap) har satt ned en hurtigarbeidende gruppe som skal legge frem både en omfattende bruttoliste og en prioritert liste med forslag til endringer. Det er et viktig steg i riktig retning.

Norsk Eiendoms ti hovedtiltak Tiltak 1. Forenkle plan- og bygningsloven

Tiltak 4. Presisere krav til detaljeringsgrad i hele planverket

Tiltak 6. Få frister for kommunal saksbehandling, med avkorting av gebyr ved fristovertredelse

Tiltak 37. Vedta Prop. 115L om grunneierfinansiering av infrastruktur

Tiltak 38. Etablere myndighetsbestemte maler, standarder og veiledere

Tiltak 39. Fjerne parkeringsnormer

Tiltak 40. Få landsdekkende amnesti for leilighetsnormer

Tiltak 41. Lempe på krav i Teknisk forskrift som har høy kostnad og lav gevinst

Tiltak 46. Fjerne skatteulempene ved boligutleie

Tiltak 47. Husbanken – Økte rammer for boligutvikling, gjeninnfør privat studentboligutbygging og tilskuddsordning for utleieboliger Hentet fra listen over 50 mulige tiltak. Ikke prioritert rekkefølge. Kilde: Norsk Eiendom

Norsk Eiendom har gjennom årene utarbeidet flere veiledere og rapporter med konkrete tiltak og forbedringsforslag. Noen av disse er allerede blitt en del av dagens regelverk, mens andre – som forslaget om grunneierfinansiert infrastruktur – ligger til behandling i Stortinget.

Men mye gjenstår. Derfor har organisasjonen nå samlet hele 50 forslag i en bruttoliste, hvorav ti er spesielt prioriterte. Disse er oversendt til arbeidsgruppen, med et tydelig håp om at de får gjennomslag.

På samme måte som én svale ikke gjør en sommer, fører ikke én arbeidsgruppe til reell endring. Det er når forslagene blir fulgt opp med politisk vilje og handlekraft at vi ser resultater. Boligmarkedet er inne i sin dypeste krise i moderne tid – vi har rett og slett ikke tid til å vente.

Tone Tellevik Dahl

Adm. direktør i Norsk Eiendom