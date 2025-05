Spir Group driver med data og digitale tjenester til eiendomsmarkedet. Kunder er typisk eiendomsmeglere, takstmenn og boligeiere.

Med selskaper som Ambita, iVerdi, Boligmappa og Unbolt i porteføljen, satser Spir Group på å være tilstedeværende i verdikjeden for kjøp og salg av bolig.

I årets første kvartal, rapporterer selskapet en omsetningsvekst på 20 prosent mot tilsvarende kvartal i fjor.

Store volumer

Dette er ifølge selskapet selv drevet av et boligmarked som preges av store volumer.

IT-gründer Jens Rugseth eier sammen med investor Rune Syversen 34,19 prosent av Spir Group, via deres felles investeringsselskap Karbon Invest. Duoen er dermed den største eieren i konsernet.

– Spir Group er basert på data og digitale løsninger som er kritiske for bolighandelen. Dette gir raske og effektive transaksjoner, men også trygghet i det som er folk flest største og viktigste investering. Nå ser vi at strategien fungerer og at synergien mellom selskapene gir effekt, forteller førstnevnte til Finansavisen.

«Resultatene for årets første kvartal viser at dette nå gir direkte resultater. Det norske boligmarkedet har startet året med høy omsetning, og Spir har vært posisjonert for å ta del i oppgangen», heter det videre i kvartalsrapporten.

Spir Group Spir Group er et programvarehus som leverer spesialisert programvare og tjenester til offentlig sektor, og er en aktør innen eiendomsdata, proptech og dataøkonomi i Norden.

Spirs kundebase inkluderer offentlig sektor samt private virksomheter innen eiendom, bank, forsikring, eiendomsutvikling, medieselskaper, entreprenører, eiendomsbesittere, takseringsforetak, ingeniører, kraftselskaper og produksjon av byggematerialer. Spir Group

For forretningsområdet eiendom, øker inntektene til 243 millioner kroner. Dette er blant annet drevet av 10 millioner kroner i nye inntekter fra oppkjøpet av iVerdi.

De årlige abonnementsinntektene for konsert øker med 10 prosent mot samme kvartal i fjor, til 439 millioner kroner. Bruttofortjenesten ender på 194 millioner kroner, hvilket er en økning på 21 prosent.

– Vi går inn i 2025 med høy fart og kraftig økning i etterspørselen, sier adm. direktør i selskapet, Per Haakon Lomsdalen.

ØKNING I ETTERSPØRSELEN: Per Haakon Lomsdalen, adm. direktør i Spir Group, sier selskapet opplever høy fart og kraftig økning i etterspørselen. Foto: Nicolas Tourrenc

– Innsikten vi leverer er relevant og effektiviserer bolighandelen i flere ledd, noe som gjenspeiles i at vi tar en større andel av verdikjeden, legger han til.