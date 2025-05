– Vi tror fortsatt det kommer. Vi tror på en økning, men litt lenger fram i tid, sier finansminister Jens Stoltenberg (Ap) til NTB.

Torsdag la han fram regjeringens reviderte nasjonalbudsjett, med en erkjennelse av at boligbyggingen går tregere enn ventet.

– Det er riktig at vi i revidert nasjonalbudsjett har beskrevet en utvikling der vi tror det tar noe lenger tid før omslaget i boligbyggingen kommer, sier Stoltenberg.

Krisen ikke løst

Byggenæringen er i krise. Ikke siden 1946 har det blitt bygget færre boliger her til lands, ifølge Boligprodusentenes Forening.

Men regjeringen har satt seg ambisiøse mål.

Innen 2030 har de lovet 130.000 nye boliger.

Løftet ble lansert i februar, men så langt har resultatene latt vente på seg.

– Selv om salget av nye boliger har tatt seg noe opp det siste året, ser nedgangen i investeringene ut til å fortsette i inneværende år, skriver regjeringen i det reviderte nasjonalbudsjettet.

Nedjusterte anslag

I fjor høst, da statsbudsjettet for i år ble lagt fram, ventet regjeringen en vekst på 12,1 prosent i boliginvesteringene i år.

Nå er dette nedjustert til en nedgang på 6,5 prosent.

– Det ventede oppsvinget er utsatt sammenlignet med nasjonalbudsjettet, skriver regjeringen i det reviderte nasjonalbudsjettet.

Neste år venter regjeringen en vekst på 12 prosent i investeringene, også dette nedjustert fra 13,7 i statsbudsjettet.

Regjeringen peker på et lite lyspunkt: Igangsettingstillatelsene økte i mars.

– Men det er for tidlig å konkludere med at bedringen er i gang. For eksempel venter bygge- og anleggsbedriftene i Norges Banks regionale nettverk at igangsettingen først tar seg opp mot slutten av året, heter det i det reviderte budsjettet.

Venter markert vekst når det snur

Stoltenberg sier at regjeringens viktigste bidrag er å holde orden i økonomien og bidra til å holde kostnadene nede.

– Det vil også etter hvert bidra til et omslag i boligmarkedet, ikke minst ved å øke husholdningenes kjøpekraft gjennom god lønnsvekst og lavere prisvekst, sier han.

I revidert nasjonalbudsjett påpeker regjeringen akkurat dette: De venter at økt kjøpekraft, og etter hvert også lavere rente vil bidra til at etterspørselen etter nye boliger fortsetter å øke.

– Sammen med fortsatt vekst i bruktboligprisene kan det bidra til at igangsettingen tar seg opp igjen. Når omslaget kommer, ventes veksten å bli markert, heter det i det reviderte budsjettet.

For øvrig ventes boligprisveksten å bli høyere enn normalt i år og neste år, ifølge budsjettprognosene.