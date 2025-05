– På en av de siste tomtene på Løren har vi nå fått regulert den gamle kontorbebyggelsen som har stått og forfalt over mange år i påvente av omregulering til bolig. I tillegg legges det til rette for at Tranfabrikken kan flyttes og erstattes med boliger. Når alt er på plass vil det gi rundt 300 boliger og en ny park, sier byråd for byutvikling James Stove Lorentzen (H).

Adressene det er snakk om, er Lørenvangen 22 og Peter Møllers vei 13. Bak prosjektet står Selvaag Bolig og Orkla.



– Dette har vært en vanskelig sak som har pågått i ti år som vi nå i aktiv dialog med PBE og utbyggerne har klart å få frem til behandling i bystyret, legger han til.

Byrådet har prioritert et høyt antall boliger, men har lagt inn endringer slik at parken blir større, og at Tranfabrikken delvis bevares. Byrådet har også tatt ut et bygg og økt volumene andre steder i prosjektet for å få til en større park med bedre solforhold. Parkens areal økes fra 0,8 mål til cirka to mål.

– Mange har engasjert seg i saken og det er særlig mangel på møteplasser og grøntareal de fleste i nabolaget er opptatt av. Derfor har det vært viktig for meg at vi har fått på plass en ny offentlig park på en av de siste transformasjonstomtene på Løren, sier byråden.

FLERE SMÅ: Byutviklingsbyråd James Stove Lorentzen (H) åpner opp for flere små leiligheter på tomten, men dropper barnehageplanene. Foto: Jørgen Hyvang

Dropper barnehage – flere små leiligheter

Området består i dag av eldre næringseiendommer.

Krav om barnehage er tatt ut og det toetasjes bygget som var planlagt til barnehage vil nå bli erstattet av et lavt boligbygg.

– Det åpnes for noen flere små leiligheter i et av feltene for å møte det økende behovet for mindre leiligheter sentralt i Oslo, utdyper Stove Lorentzen.