– Jeg er glad for å bli ferdig med denne saken, sa prinsesse Märtha Louise til VG etter at rettsmøtet på rundt to timer var over.

Prinsessen kjøpte i august 2023 bolig på Stabekk sammen med Verrett for 18,6 millioner kroner. I etterkant havnet de i konflikt med tidligere eier, og de krevde prisavslag på 1,6 millioner etter kjøpet av boligen.

Hun ønsket ikke å kommentere utover at de er fornøyd.

– Dette er ikke noe vi kommer til å kommentere. Dette er privat, uttalte Carina Scheele Carlsen, som er manager for Märtha Louise, til NTB i forkant av meklingsmøtet i tingretten i Asker og Bærum fredag morgen.

Selgerne var enige i at det var grunnlag for avslag på prisen. De var derimot ikke enige i beløpet som opprinnelig ble krevd tilbakebetalt.

– Vi kan bekrefte at saken er løst og at de saksøkte er fornøyd med resultatet og ser frem til å legge saken bak seg, skriver direktør Elisabeth D. Bogen i Claims Link i en melding til NTB. Skadeoppgjørsselskapet representerer de saksøkte, selgerne og deres boligselgerforsikring.

Saken var allerede berammet for behandling i tingretten i november, men det utgår siden det er oppnådd enighet ved rettsmekling.

Ifølge rettsdokumentene NTB har fått innsyn i, dreiet kravet i saken seg om sju forhold: Svekkelse i bærende konstruksjoner, setninger/svikt fundamenter, svikt i bjelkelag, blokkerte ventiler, avvik på isolasjon, manglende fuktsperre og søknadspliktige endringer.