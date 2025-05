Salget av nye boliger falt 20 prosent i april sammenlignet med samme periode året før.

Igangsetting av nye boliger var på samme tid ned 2 prosent.

– Salget av nye boliger falt 20 prosent i april 2025 sammenlignet med april 2024. Den positive starten av 2025 har stoppet opp, sier adm. direktør i Boligprodusentene, Lars Jacob Hiim, i en kommentar.

– Avlyst rentenedgang, handelskrig, økte byggekostnader og utflating av bruktboligprisene hadde umiddelbar effekt på boligsalget i slutten av mars og begynnelsen av april, påpeker han.

På samme nivå

Påsken var i fjor i månedsskifte mars-april, og år i april. Hiim påpeker at om vi sammenligner mars og april 2024 og 2025, er salget på samme nivå, men trenden i april er svak.

– Situasjonen i nyboligmarkedet er preget av stor usikkerhet om utviklingen fremover. Den langvarige og krevende situasjonen for boligbyggingen er svært alvorlig for alle som trenger eller kommer til å trenge bolig de neste årene, og for alle bedriftene som livnærer seg av boligbygging, sier Boligprodusentene-sjefen.

Han trekker også frem at regjeringen har satt et ambisiøst mål om igangsetting av 130 000 boliger før 2030.

– Dette blir krevende dersom vi ikke raskt får fart i boligbyggingen. Regjeringen har foreslått noe økte midler til Husbanken og digitalisering i RNB, men det trengs langt mer kraftfulle tiltak for å komme i nærheten av målet, sier Hiim.

Opp hittil i år

I løpet av årets første fire måneder ble det solgt totalt 5.844 boenheter, noe som tilsvarer en oppgang på 20 prosent mot samme periode i fjor.

For eneboliger er det en oppgang på 22 prosent, mens småhus er 11 prosent over, og leiligheter er opp 24 prosent mot samme periode året før.

For igangsettelsen er veksten noe sterkere, og det ble i løpet av perioden igangsatt bygging av 4.022 boenheter, tilsvarende en oppgang på 23 prosent.

For eneboliger er det en oppgang på 11 prosent. Småhus er opp 7 prosent, mens leiligheter ligger 42 prosent over fjorårets første fire måneder.