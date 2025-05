For halvannen uke siden ble det kjent at prinsesse Märtha Louise har lagt ut sin bolig i Lommedalen i Bærum for salg, med en prisantydning på 20 millioner kroner.

Boligen ble kjøpt for 8,8 millioner kroner tilbake i 2003, og Märtha Louise bodde der da sammen med sin tidligere ektemann Ari Behn fram til de skilte lag i 2016.

TV2 skrev i forrige uke at det ikke ligger ferdigattester i annonsen . Nettstedet har nå funnet flere mangler i salgsoppgaven, og Märthas boligsalg settes nå på pause.

Blant annet er et av byggene på prinsessens tomt er en vaktbu oppført i 2006. Det som ikke opplyses er imidlertid at både denne, samt gjerdet rundt hele eiendommen, må fjernes når Märtha flytter.

– Takk for tilsendt informasjon, dette var nytt for megler og vi har ikke mottatt dette tidligere fra kommunen selv etter iherdige forsøk. Slik vi vurderer saken er det ingen stor dramatikk i dette. Vi formidler informasjonen til nåværende interessenter og stiller salget i bero frem til vi har kommet til bunns i saken og fått på plass flere opplysninger fra kommunen, sier eiendomsmegler Ståle Ask Helland i Sem & Johnsen til TV2.

Nettstedet har ikke fått noen kommentar fra prinsessens manager Carina Scheele Carlsen.

Eiendomstvist

Senest i forrige uke ble Märtha enig i tvisten med selgerne av boligen hun og Durek Verrett kjøpte i Åsveien 16 F på Stabekk for 18,6 millioner kroner i 2023.

Selger var tidligere Nasjonalmusset-direktør Karin Hindsbo og tidligere byråd i Bergen, Martin Smith-Sivertsen.

Märtha krevde der et prisavslag på 1,6 millioner kroner etter det hun mente var flere mangler, som blant annet svekkelse i bærende konstruksjoner, setninger i fundamenter og avvik på isolasjon.