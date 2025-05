Svikt for Selvaag Bolig

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.30

Selvaag Bolig solgte boliger for over 1,2 milliarder kroner brutto i første kvartal. Flere byggestarter gjør at boliger i produksjon er økt til 1.012 boliger til en verdi av 7,2 milliarder kroner.

– Vi har nå 1.012 boliger i produksjon til en salgsverdi på 7,2 milliarder kroner. Denne ordrereserven har vi som mål å øke ytterligere, sier adm. direktør Sverre Molvik.

Kraftig omsetningsfall

I første kvartal isolert var omsetningen 167 millioner kroner, mot 627,7 millioner i samme periode i fjor. Resultatet endte med negative 30,3 millioner før skatt.

Få overleveringer er årsaken til det negative resultatet.



64 prosent av boligene under bygging er solgt, mens 85 prosent av boligene som ferdigstilles i 2025 er solgt. I løpet av kvartalet igangsatte Selvaag Bolig bygging av 183 boliger, ferdigstilte ingen nye boliger og overleverte 34 boliger til kjøper.

Selskapet melder imidlertid om god løpende verdiskapning etter NGAAP. Årsaken er et økt antall boliger under bygging og god lønnsomhet i prosjektene.

– Den høye aktiviteten kombinert med gode prosjektmarginer vil gi gode resultater fremover, sier Molvik.

I løpet av kvartalet solgte Selvaag Bolig 169 boliger netto og har nå rundt 450 boliger i salg. Selskapet planlegger flere salgsstarter fremover, med et potensial på ytterligere rundt 500 boliger ut i markedet i 2025.

Salgsanbefaling

«Etter et par år med nedgang i markedet forventes 2025 å bli et syklisk lavpunkt for Selvaag Bolig, med en estimert årsomsetning på 1.948 millioner kroner. Det ventes en forbedring i det norske boligmarkedet, og vi estimerer en omsetning på 3.818 millioner i 2026 og 4.037 millioner i 2027», skriver DNB Carnegie-analytiker Simen Mortensen i en oppdatering etter regnskapsfremleggelsen.

Han har en salgsanbefaling på aksjen og et kursmål på 32 kroner.