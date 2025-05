Høyer selger Exit-huset

Klesgründeren Ørnulf Høyer har bestemt seg for å selge sin over 1.000 kvadratmeter store villa i Trosterudveien på Ris i Oslo for 70 millioner kroner, melder E24.

Huset er kjent fra en rekke TV-produksjoner – blant annet Exit, Hvite Gutter og Mammon. Ifølge nettavisen kjøpte Høyer eiendommen på 90-tallet fra en av Norges mest beryktede vinningskriminelle, uten å navngi vedkommende.

Ifølge klesgründeren var huset da plombert av politiet, men etter å ha ringt namsretten og blitt satt i kontakt med megleren/advokaten som sto for salget, fikk han kjøpt huset usett for 9,7 millioner kroner. Siden den gang har villaen gjennomgått betydelige oppgraderinger.

– Det blir vondt å skulle forlate huset for godt. Lenge trodde jeg at jeg skulle flytte ut med beina først, sier Høyer til E24.

Han mener prisantydningen er realistisk, selv om han har fått høyere bud tidligere.

Høyers plan videre er å flytte til Nøtterøy og redusere arbeidsmengden betydelig.

Les også Butikkdriverne raser – frykter Ørnulf Høyer raserer kleskjeden Ørnulf Høyer opptrer respektløst, og er i ferd med å rasere hele kleskjeden, mener flere franchisetakere. – Ren sjikane, svarer Høyer.

Villaen selges nå åpent etter å ha vært markedsført off market.

Megler Sanna Damhaug i Fjord & Partners som håndterer salget, men ønsker ikke å kommentere salget overfor Finansavisen.

Overfor E24 sier derimot megleren at de ikke har behov for å selge for enhver pris.

– Det handler om et livsvalg, ikke et behov for å selge.