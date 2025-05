Siv Beate Reitan: Kjøper luksusleilighet

«Sinnsykt høy standard» var betegnelsen på leiligheten i Eckersbergs gaten 43 A da den tidligere EY-toppen Erik Mamelund kjøpte luksusleiligheten Paal Hveem hadde pusset opp etter alle kunstens regler.

De totalt 337 kvadratmeterne var spekket med Gaggenau-maskiner i hele kjøkkenet, tre stuer, fire soverom, og walk in closet, vinkjeller og hybelleilighet i kjelleren. Mamelund har neppe forringet leiligheten noe på de åtte årene, for nå har han solgt leiligheten til Siv Beate Reitan, kona til Magnus Reitan.

Prisen som fremkommer i tinglysningen er på 48 millioner kroner.

MIDT PÅ FROGNER: Siv Beate Reitan har kjøpt leiligheten Paal Hveem pusset opp til «sinnsykt høy standard». Foto: Finn.no

Tjente 10 millioner

Siv Beate Reitan skal etter det Finansavisen forstår ha til hensikt å bo i luksusleiligheten i Eckersbergsgaten, mens Magnus Reitan blir igjen i byvillaen han kjøpte for 50 millioner i Frederik Stangs gate tilbake i 2012. Den nye leiligheten ligger 500 meter lenger nord, midt mellom Bygdøy Allé og Kirkeveien.

Det er fire leiligheter i gården Siv Beate Reitan har kjøpt i Eckersbergsgaten. Private equity-toppen Christian Sinding har én av de andre, mens hans far har ytterligere én.

Erik Mamelund betalte 37,5 millioner kroner for leiligheten da han kjøpte den av Paal Hveem i 2017, mens Hveem betalte 14,5 millioner tre år tidligere før han igangsatte en storstilt oppussing som skal ha kostet rundt 10 millioner kroner.

SUPERSELGER: Erik Mamelund solgte byvilla til Pia Cooler for rekordpris før han nå har solgt luksusleilighet til Siv Beate Reitan. Foto: Terje Bendiksby/NTB scanpix

Mamelund hadde da nettopp solgt sin byvilla på Gimle til Pia Cooler for 68 millioner, kona til Facebook-gründer Matt Cooler.

I tidligere tider var det en form for herreklubb i leiligheten. Selv om den var ansett som litt tvilsom har ikke Finansavisen dekning for at det foregikk mer enn kortspill med tilhørende drinker.

Felleshage og uten utsikt

Reitan har utgang til hagen fra leiligheten, men denne er dog ikke privat, men felles for de øvrige tre leilighetene i bygget.

Noe voldsom utsikt er det heller ikke. Utsikten begrenser seg til hybelbygget til Pål Gundersen, men det er i det minste biloppstillingsplass på egen eiendom.

Erik Mamelund var sjef i EY, og jobber nå som spesialrådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet.

Eiendomsmegler Odd Kalsnes skal ha stått bak salget av Erik Mamelunds leilighet slik han også sto bak Hveems salg til Mamelund. Men Kalsnes vil ikke uttale seg om transaksjonen.

LUKSUSMEGLER: Odd Kalsnes har solgt Paal Hveem-leiligheten i flere omganger - denne gang til Siv Beate Reitan. Foto: Iván Kverme

– Jeg har ingen kommentar, sier Odd Kalsnes.

Finansavisen har vært i kontakt med Siv Beate Reitan i forbindelse med saken. Hun ønsker ikke å kommentere bakgrunnen for kjøpet.