Hver måned spør NBBL et representativt utvalg på 1.000 personer hva de tror om boligprisene de neste 12 månedene. Fra april til mai holdt andelen som tror på boligprisoppgang seg nær uendret og steg fra 68 til 69 prosent, mens andelen som tror på fallende boligpriser har falt fra 6 til 5 prosent.

– Husholdningene har en tydelig forventning om at boligprisene skal fortsette å øke. Forventningene er noe lavere enn ved nyåret, men holder fortsatt et høyt nivå i historisk sammenheng, sier NBBLs sjeføkonom Hilde Midsem i en pressemelding tirsdag.

Økt tro på rentekutt

Samtidig er troen på rentekutt stigende. I mai trodde 44 prosent av husholdningene at boliglånsrenten vil være lavere ett år frem i tid, mot 34 prosent i april. Samtidig gikk andelen som venter seg høyere renter tilbake fra 29 til 23 prosent.

TAR BOLIGTEMPEN: NBBL og sjeføkonom Hilde Midsem. Foto: NBBL

– Etter en periode med delte oppfatninger, ser vi nå at flere husholdninger har fått tilbake troen på at renten vil settes ned i løpet av det neste året. Sammen med optimistiske prisforventninger peker det mot at etterspørselen i boligmarkedet holder seg høy fremover. Stemningen er likevel klart mer avdempet enn ved inngangen til året, fortsetter sjeføkonomen.

– Peker mot høy etterspørsel

Samlet sett peker NBBLs boligmarkedsbarometer mot fortsatt høy boligetterspørsel.

Totalindeksen, som vekter husholdningenes forventninger til boligpriser, renter og arbeidsmarked likt, fikk seg et løft fra april til mai, etter å ha svekket seg i kjølvannet av oppturen på nyåret.

Jobbtryggheten har de siste månedene variert rundt en nokså normal trend, nær sitt historiske gjennomsnitt.

Boligmarkedsbarometeret er basert på en landsrepresentativ spørreundersøkelse blant 1.000 personer, gjennomført i perioden 13.–19. mai.