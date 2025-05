Norges største noensinne: Blar opp 3,3 milliarder

– Selvaag AS er eid av en familie som ønsker å bo og investere i Norge. Med betydelig økt formuesbeskatning i de senere årene, og da særlig for utleieboliger, blir eierskapet i Selvaag Utleiebolig ikke økonomisk bærekraftig over tid, sier Frederik Selvaag, styreleder i Selvaag Utleiebolig.

– Summen av formues- og utbytteskatt gjør det for krevende å videreføre eierskapet. Vi er svært fornøyd med at selskapet får en trygg og langsiktig eier i KLP, med en erfaren forvalter som USBL med på laget, legger han til.

Salget omtales som Norges største transaksjon innen utleieboliger noensinne.

Porteføljen består av cirka 1.000 leiligheter fordelt på 17 eiendommer i Stor-Oslo, Drammen og Bergen.

JESSHEIM: Med på kjøpet er også Jessheim Hageby. Foto: Mats Lie

– Dette er en god investering for oss som bidrar betydelig til vårt mål om økt boligeksponering. Med pensjonspenger fra kommune- og helse-Norge i ryggen, har vi langsiktighet i våre investeringer, og ønsker å bidra til at det fortsatt finnes muligheter for å leie boliger, med gode kvaliteter, for de som har behov for dette, sier adm. direktør i KLP Eiendom, Ellen Langeggen.

Overtakelse er forventet å skje innen 4. juli 2025.