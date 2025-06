Regjeringens boligmål: Tror det ikke før jeg får se det

Økte byggekostnader har vært en viktig årsak til den dramatiske økningen i boligpriser de seneste årene. Det snakkes mye om økte material- og finanskostnader, men en betydelig andel av de økte kostnadene kommer som følge av tiltak som er politikerbestemt.

Resultatet er at vi nå har en generasjon med unge som ønsker innpass i et boligmarked som effektivt stenger dem ute på grunn av altfor høye boligpriser. Svært få har flere hundre tusen kroner i egenkapital i etableringsfasen, med mindre de benytter seg av foreldrebanken.

Regjeringen skal ha ros for at de nå anerkjenner problemet, og setter ambisiøse mål for boligbyggingen. Kommunalminister Kjersti Stenseng (Ap) ønsker blant annet en full oversikt over tiltak som kan forenkle og effektivisere plan- og byggesaksprosessene, slik at vi kan få fart på boligbyggingen igjen.

Norsk Eiendom har levert en liste med 50 tiltak som kan effektivisere saksbehandling, redusere kostnader, og øke etterspørselen. Men forenkling og kostnadsreduksjon er ikke det samme som dårligere kvalitet. Det handler om å prioritere det som virkelig gir verdi. For nå haster det virkelig å bygge boliger folk har råd til å kjøpe.

Les også Boligbygging på lavgir: – Må slutte med dusteforslag – Vi trenger en «Olav Selvaag-runde» for å oppheve regler, sier Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom.

Boligprisene i første kvartal: Steg i alle områder – unntatt tre Boligprisene steg kraftig i første kvartal. Men i tre områder falt faktisk prisene.

Langt under Støres ambisjoner – Vi skal ikke avlyse regjeringens boligambisjoner ennå, men det er ambisiøst, sier adm. direktør i Boligprodusentene, Lars Jacob Hiim.

Denne uken har Stortinget behandlet et lovforslag fra Stenseng som vil bidra til at det blir mer forutsigbart og tydeligere hva eiendomsaktører skal delfinansiere av grunnleggende infrastruktur i prosjektene sine. Lovendringen vil være stort gjennomslag for eiendomsbransjen. Det vil bedre økonomisk sikkerhet i prosjektene, gi bortfall av gratispassasjerer, og lavere byggekostnader.

Men i dette tilfellet er det også avgjørende at kommunene tar lovendringen i bruk. At enkelte uttrykker skepsis – fordi det virker komplisert eller krever ny kompetanse – er forståelig, men ikke akseptabelt. Her må vi som bransje vise de positive effektene det nye verktøyet også har for kommunen, slik at vi får til transformasjon og utvikling på en forutsigbar måte og i tråd med kommunens egne ambisjoner.

Tross mange gode signaler og forslag, er jeg såpass pragmatisk og realistisk anlagt at jeg ikke klarer å slippe jubelen helt løs ennå. Jeg er avventende optimist, og tror ikke helt på det før jeg får se det. Og i enden sitter sluttbrukeren, en ung generasjon med et ørlite håp om at de kanskje kan eie egen bolig, når de en dag skal ut i verden og klare seg selv.

Tone Tellevik Dahl

Adm. direktør i Norsk Eiendom