130.000 nye boliger i det blå

Dette slår rett inn i kommunenes budsjetter, og selvsagt også deres incentiver til å tilrettelegge for boligbygging. For på kort sikt er selvfølgelig befolkningsvekst og boligbygging en utgiftspost for kommunene. Derfor har vekstkommuner som Asker og Lørenskog nå sagt at de ikke ønsker å tilrettelegge for boligbygging i like stor grad som før. Begrunnelsen: De har ikke råd. Og her snakker vi om to kommuner som virkelig har tatt unna for presset i Oslo.

Dette betyr at kommunenes økonomi vil bli en avgjørende faktor for boligbyggingen. Løsningen på boligkrisen ligger derfor mer hos finansministeren enn hos boligministeren. Det er et finansielt spørsmål for kommunen, og det er finansielt spørsmål for utbyggerne og boligkjøperne.

Det eneste som derfor kan få boligbyggingen skikkelig i gang igjen, og sådan oppgangen Finansdepartement selv forskutterer med i 2026, er å fjerne utlånsforskriften og øke bevilgningene til Husbankens grunnlån. I tillegg må de statlige overføringene til kommunene premiere de som tilrettelegger for nok boligbygging og straffe de som forsømmer seg.

Det er kun finanspolitikk som kan stimulere kommunene til å regulere, utbyggerne til å bygge og boligkjøperne til å kjøpe nye boliger nå.

Skal man starte med reglene, er vi brått langt ut på 2030-tallet før det blir noe boligbygging i Norge.

Henning Lauridsen

Adm. direktør i Eiendom Norge

Erik Lundesgaard

Sjef for kommunikasjon og politikk i Eiendom Norge